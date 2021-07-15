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15/07/2021 17:41

《台股攻略－黃振宇》台股今日再創新高

　　《台股攻略》台股重拾升軌，三度挑戰高位後，終於站上萬八點關口。航運及鋼鐵股反彈，
電子股交投轉趨活躍，刺激大市高開，加上台積電尾市發威，加權指數最終收於全日高位
１８０３４點，大升１８８點，創歷史新高，惟成交金額縮減至４５４９億元（新台幣．下同）

　　昨日表現慘淡的傳產股今日全面反彈。航運股方面，三大貨櫃指標股全面漲停收市，長榮、
萬海及陽明分別收１６３元、２７８﹒５０元及１７９元。散裝航運股亦走勢凌厲，志信、中櫃
、慧洋─ＫＹ、台航、宅配通、裕民、新興、四維航、正德、榮運、中航及亞航１２隻股票漲停
價收市。鋼鐵股亦不遑多樣，其中佳大、聚亨、燁興、千興、運錩、志聯及彰源等９隻個股升至
漲停。中鋼升超過３％，收３７元。中鴻則升超過７％，收５４﹒４０元。資金持續回流電子股
，相關股份成交比重佔大市約四成，台積電今日下午舉行法說會，股價於平盤附近整理，收
６１４元，升０﹒２％。聯發科收９５１元，升２﹒３％。聯電收５５﹒１０元，升２％。昨日
（１４日）相對弱勢的鴻海今日在蘋果股價創新高刺激下造好，收１１９﹒５０元，升３％。
　　後市展望，台股仍有機會創新高，惟股價已處於高位一段時間。投資者須留意指數往上突破
時，風險亦會同時上升。
《富邦銀行（香港）證券投資服務部市場營銷及業務發展主管　黃振宇》
　
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