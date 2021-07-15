《窩輪豪情－梁業豪》科技股回軟，藍籌股與國企股接力

《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為公用事業、資

訊科技業與必需性消費業。此外，恆生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現

為阿里巴巴（０９９８８）、騰訊（００７００）與港鐵（０００６６），可用作買入其相關認

購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股票，則

宜首選建設銀行（００９３９）、郵儲銀行（０１６５８）與萬洲國際（００２８８）。

港股開市後表現榮辱互見，科技股的回吐壓力較大，表現上落後於美指期貨。科指曾經升抵

合理水平（現位於７７０１），然後回試即市首個支持位７６４５，走勢偏軟。恆指期貨小時圖

上，形勢尚屬全面向好，反映出藍籌股的買盤重臨，而國企股的上升動力亦不俗。若恆指期貨與

國指期貨能成功升破前即市高位阻力，港股短期反彈將可發展下去，挑戰近日跌幅的０﹒５倍╱

０﹒６１８倍反彈水平。此外，恆指期貨日線圖形勢有望從偏淡變為偏好，支持反彈幅度擴大。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（專頁：ｆａｎｓ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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