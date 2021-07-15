《談國論企－黎偉成》信貸增長嫌緩料下半年增快

《談國論企》中國以商業銀行為主的金融機構的短、中長期貸款，在２０２１年６月份同比

增長較５月份為快，惟上半年的增幅仍嫌過緩，故央行於７月１５日下調存款準備金率０﹒５個

百分點，料下半年的信貸會適度提速增長，支持國民經濟穩中有進發展。尤其是政府嚴格防控惡

疫保持預期良性效應，堅持以供給側結構性改革為主促內需的政策，及「國內大循環」與「國內

外雙循環」雙劍合璧，可俏看前景。



＊企業固投尚佳居民置業需求按貸更強＊



來自中國人民銀行所發布的最新金融統計資料，金融機構的人民幣貸款淨增額度於２０２１

年６月份達２﹒１２萬億元（見表一），同比增長１７﹒１％，較５月份１﹒５萬億元所多增的

１﹒３５％，有所擴大，和止住４月份１﹒４７萬億元少增１３﹒５２％之況，但由４－６月份

組成的二季度累計５﹒０９萬億元（見表二）增２％，卻比１－３月份的一季度７﹒６７萬億元

上升８﹒０２％，於額度上少２﹒５７萬億元和幅度更低約５個百分點，反映出金融機構的貸款

政策和策略甚為審慎，有需要加以改善，促信貸足以支持經濟社會的穩中有進發展。

需要關注的，是金融機構的（甲）中長期貸款，對企（事）業單位於２０２１年上半年所涉

的累計８﹒３７萬億元（見表三，下同），同比減少４﹒５６％，而２０２０年同期８﹒７７萬

億元則增４０﹒１％，主要受到（１）短期貸款１﹒２３萬億元同比減少５６﹒３８％，和（２

）票據融資２，２１１億元更下跌７７﹒１９％等兩個中短期因素影響。

但金融機構（３）對企業的中長期貸款於２０２１年上半年累計６﹒６２萬億元同比增長

３６﹒２１％，與２０２０年同期所增的３９﹒６５％幅度基本持平。中國製造業採購經理指數

ＰＭＩ於２０２１年６月份擴張力度環比持續放緩，惟在手訂單有所回升，和產成品出廠價格明

顯回落、庫存減少，尚屬可以接受之況。此為以製造業為主的企業中長期貸款需求仍相對強烈之

故。

至於（乙）金融機構對住戶的貸款，於２０２１年上半年則保持相當積極進取的政策和做法

，所涉的貸款４﹒５８萬億元同比增長２８﹒６５％，而２０２０年同期３﹒５６萬億元則減５

﹒３１％，最惹人注目的當然是（Ｉ）短期貸款，累計１﹒１５萬億元同比飆升５２﹒２７％，

扭轉２０２０年上半年７，５５２億元要下跌２４﹒４８％之況。此類貸款，很主要是涉及住戶

消費購物有關的活動，足見消費品零售市場之活躍。

和（ＩＩ）對住戶的中長期貸款增加淨額達３﹒４３萬億元，同比增長２２﹒５％，而

２０２０年同期２﹒８萬億元的升幅則僅為５％，意味居民置業剛性需求強烈，促按揭信貸加快

增長。



＊人行降準促貸款下半年回升挺國民經濟＊



由是中國人民銀行於７月１５日下調存款準備金率０﹒５個百分點的決策，增加以商業銀行

為主的金融機構中長期資金資源和短期流動性，強化對企業及居民信貸支持，進一步刺激內需，

甚至在相當程度抵銷歐美經濟受疫情之困所造成的或然負面影響，確保國民經濟維持穩中有進的

發展。是為配合本國國情的及時、有用的貨幣政策。

至於貨幣政策的下一步，中國人民銀行指出（１）「將繼續實施穩定的貨幣政策，堅持穩字

當頭，保持流動性合理充裕」，用意是要（２）「保持貨幣供應量和社會融資規模增速同名義經

濟增速基本匹配，搞好跨周期設計，支持中小企業、綠色發展、科技創新，為高質量發展和供給

側結構性改革營造適宜的貨幣金融環境」。《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



表一：金融機構人民幣貸款變化



淨貸款額度 同比增減 累計額度 同比增減

（億元） （％） （億元） （％）

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６月２０２１ ２﹒１２萬 １７﹒１０ １２﹒７６萬 ５﹒５４

５月２０２１ １﹒５０萬 １﹒３５ １０﹒６４萬 ３﹒５０

４月２０２１ １﹒４７萬 －１３﹒５２ ９﹒１４萬 ３﹒８６

３月２０２１ ２﹒７３萬 ０﹒４２ ７﹒６７萬 ８﹒０２

２月２０２１ １﹒３６萬 ５０﹒１６ ４﹒９４萬 １６﹒５０

１月２０２１ ３﹒５８萬 ７﹒１８ ３﹒５８萬 ７﹒１８

１２月２０２０ １﹒２６萬 １０﹒５２ １９﹒３６萬 １６﹒７７

１１月２０２０ １﹒４３萬 ２﹒８７ １８﹒３８萬 １１﹒７８

１０月２０２０ ６８９８ ４﹒３０ １６﹒９５萬 １８﹒７０

９月２０２０ １﹒９０萬 １１﹒７０ １６﹒２６萬 １３﹒８６

８月２０２０ １﹒２８萬 ５﹒８０ １４﹒４８萬 ２１﹒３７

７月２０２０ ９９２７ －６﹒４０ １３﹒０２萬 ２１﹒３１

６月２０２０ １﹒８１萬 ９﹒００ １２﹒０９萬 ２５﹒０２

５月２０２０ １﹒４８萬 ２９﹒８０ １０﹒２８萬 ２８﹒３０

４月２０２０ １﹒７０萬 ６６﹒６６ ８﹒８０萬 ２８﹒８０

３月２０２０ ２﹒８５萬 ６８﹒６３ ７﹒１０萬 ２２﹒２０

２月２０２０ ９０５７ ２﹒３０ ４﹒２４萬 ３﹒２０

１月２０２０ ３﹒３４萬 ３﹒４０ ３﹒３４萬 ３﹒４０

１２月２０１９ １﹒１４萬 ５﹒６０ １６﹒８１萬 ４﹒００

１２月２０１８ １﹒０８萬 ８４﹒８０ １６﹒１７萬 １９﹒５１

１２月２０１７ ５８４４ －４３﹒８０ １３﹒５３萬 ６﹒９０

１２月２０１６ １﹒０４萬 ７３﹒９７ １２﹒６５萬 ７﹒９０

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表二：人民幣貸款季度累計統計（億元）



２０２１年 ２０２０年

（萬） （％） （萬） （％）

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四季度 ３﹒３８ ＋５﹒９５

三季度 ４﹒１７ ＋５﹒３７

二季度 ５﹒０９ ＋２﹒００ ４﹒９９ ＋２９﹒３０

一季度 ７﹒６７ ＋８﹒０２ ７﹒１０ ＋２２﹒２０

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表二：金融機構人民幣貸款淨增長結構（億元計，同比增╱減）



２０２１年１－６月 ２０２０年１－６月

（％） （％）

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住戶貸款 增４﹒５８ ＋２８﹒６５ 增３﹒５６ －５﹒３１

短期－－ 增１﹒１５ ＋５２﹒２７ 增７５５２ －２４﹒４８

中長期－－ 增３﹒４３ ＋２２﹒５０ 增２﹒８０ ＋５﹒００

企（事）業機構 增８﹒３７ －４﹒５６ 增８﹒７７ ＋４０﹒１０

短期－－ 增１﹒２３ －５６﹒３８ 增２﹒８２ －

中長期－－ 增６﹒６２ ＋３６﹒２１ 增４﹒８６ ＋３９﹒６５

票據融資－－ 增２２１１ －７７﹒１９ 增９６９７ －１７﹒８２

非銀行業金融機構 減１８３２ －３３﹒９８ 減２７７５ －２２﹒１５

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資料來源：中國人民銀行

資料整理：黎偉成



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