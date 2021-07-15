《異動股》小鵬汽車插近６％穿底，招股持貨至今每手蝕逾兩千元

《經濟通通訊社１５日專訊》小鵬汽車（０９８６８）現價跌５﹒６３％，報１４２﹒５元

，創上市新低，較招股價１６５元低１３﹒６％，持貨至今不計手續費每手蝕２２５０元，以現

價計，該股暫連跌２日，累計跌幅８﹒６５％。該股成交約６３萬股，涉資９０２３萬元。

小鵬汽車公布，聯席代表代表國際承銷商於昨日交易時段後部分行使超額配股權，涉及合共

１２０８﹒３３萬股Ａ類普通股，以每股１６５元計，額外集資約１９﹒９４億元。

該集團指，有關新股佔超額配股權獲行使前根據全球發售初步可供認購發售股份數目約１４

﹒２２％。緊接部分行使超額配股權完成前及緊隨部分行使超額配股權完成後已發行及在外流通

Ａ類普通股總數預計分別為約１２﹒８２億股Ａ類普通股及１２﹒９４億股Ａ類普通股。該集團

指，緊隨部分行使超額配股權完成後，將繼續符合公眾持股量規定。

現時，恆生指數報２８０３６，升２４９點或升０﹒９０％，主板成交５０７﹒８５億元。

國企指數報１０１７２，升１０７點或升１﹒０７％。恆生科技指數報７６５７，跌１０點或跌

０﹒１３％。

即月期指新報２８０３０，升２５４點，低水７點。即月國指期貨報１０１６８，升１１１

點，低水５點。即月科指期貨新報７６４３，跌２點，低水２９點。

上證綜合指數報３５１９，跌８點或跌０﹒２５％，成交２０７２﹒８１億元人民幣。

深證成份指數報１４９３５，跌１２１點或跌０﹒８１％，成交２９５３﹒５７億元人民幣

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表列半新股表現：



股份（編號） 現價 變幅

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小鵬汽車（０９８６８） １４２﹒５０元 跌５﹒６３％

朝聚眼科（０２２１９） １４﹒８２元 跌３﹒１４％

歸創通橋（０２１９０） ５５﹒０５元 跌１﹒７０％

中駿商管（００６０６） ４﹒１４元 跌１﹒４３％

和黃醫藥（０００１３） ５８﹒００元 升０﹒９６％

奈雪的茶（０２１５０） １５﹒８６元 跌１﹒７３％

森松 （０２１５５） １３﹒８２元 跌４﹒４３％

越秀服務（０６６２６） ４﹒８９元 跌０﹒６１％

科濟藥業（０２１７１） ３１﹒９５元 跌１﹒０８％

優然牧業（０９８５８） ５﹒４０元 跌１﹒１０％

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（ｐｌ）

