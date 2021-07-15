《異動股》眾安在綫飆逾一成四，瑞信料半年稅後淨利按年升１２％

《經濟通通訊社１５日專訊》眾安在綫（０６０６０）現價升１４﹒１７％，報４８﹒７５

元，盤中高見４９﹒２元，一舉升破二百五十天平均線（４４﹒０８５元）及百天平均線（４６

﹒０７９元），以現價計，該股暫連升２日，累計升幅１４﹒７１％。該股成交約１４４６萬股

，涉資６﹒７４億元。

瑞信發表研究報告指，眾安在綫上半年原保險保費收入按年增長加速至４５％，增幅較去年

全年的１４％為高。該行估計眾安在線上半年稅後淨利潤將按年升１２％，認為下半年原保費收

入增幅將較平穩，當中回購及投資回報率可支持健康險生態發展。

該行維持對眾安在綫的「中性」評級，考慮到ＺＡ Ｂａｎｋ及ＺＡ人壽的虧損大於預期，

及新規下退貨運費險保費率下降，將今年上半年每股盈利預測下調５％，並將今明兩年盈測下調

１７％及３％，目標價由５０元降至４７元。

內險股造好，平保（０２３１８）升３﹒７６％，報７３﹒１元；財險（０２３２８）升３

﹒０４％，報７﹒１１元；太保（０２６０１）升３﹒５３％，報２３﹒４５元。

現時，恆生指數報２８１２０，升３３２點或升１﹒２０％，主板成交９１６﹒９０億元。

國企指數報１０２０６，升１４０點或升１﹒４０％。恆生科技指數報７６６３，跌３點或跌０

﹒０５％。

即月期指新報２８１３０，升３５４點，高水１０點。即月國指期貨報１０２１０，升１５

３點，高水４點。即月科指期貨新報７６６５，升２０點，高水６點。

上證綜合指數報３５４２，升１３點或升０﹒３９％，成交３４１２﹒０２億元人民幣。

深證成份指數報１５０３６，跌１９點或跌０﹒１３％，成交４５６５﹒７６億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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眾安在綫（０６０６０） ４８﹒７５元 升１４﹒１７％

友邦 （０１２９９） ９６﹒９０元 升１﹒７３％

新保 （０１３３６） ２４﹒００元 升２﹒５６％

人保 （０１３３９） ２﹒６１元 升１﹒９５％

平保 （０２３１８） ７３﹒１０元 升３﹒７６％

財險 （０２３２８） ７﹒１１元 升３﹒０４％

國壽 （０２６２８） １４﹒１２元 升２﹒４７％

太保 （０２６０１） ２３﹒４５元 升３﹒５３％

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（ｐｌ）

