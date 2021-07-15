【數據解讀】統計局：上半年消費支出對經濟增長貢獻率６１﹒７％

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１５日北京專電》國家統計局新聞發言人劉愛華表示，上半

年，消費拉動作用增強。最終消費支出對經濟增長的貢獻率達到６１﹒７％，高於資本形成總額

４２﹒５個百分點；升級類商品消費較快增長，上半年限額以上單位體育娛樂用品類、通訊器材

類、化妝品類的商品零售額兩年平均增速都超過了１０％。

上半年服務業增加值對經濟增長的貢獻率達到了５３％，比一季度提高２﹒１個百分點；製

造業佔比得到提升，上半年製造業增加值佔國內生產總值的比重為２７﹒９％，比上年同期提高

１﹒３個百分點。

其次，高技術產業投資、社會領域投資兩年平均分別增長１４﹒６％和１０﹒７％，分別快

於全部投資１０﹒２和６﹒３個百分點。

城鄉居民收入的比值縮小。上半年城鄉居民人均可支配收入之比為２﹒６１，比上年同期縮

小了０﹒０７。



＊上半年規模以上高技術製造業增加值兩年平均增１３％＊



新產業新產品較快增長，上半年，規模以上高技術製造業增加值兩年平均增長１３﹒２％，

比一季度加快了０﹒９個百分點。１－５月份，規模以上高技術服務業企業利潤總額同比增長２

７﹒４％，兩年平均增長１２﹒５％，快於全部規模以上服務業４﹒２個百分點。從產品看，上

半年，新能源汽車、工業機器人、集成電路的產量同比都保持了較快增長。

上半年，實物商品網上零售額兩年平均增長１６﹒５％，佔社會消費品零售總額的比重達到

了２３﹒７％。上半年，全國快遞業務量已經突破了５００億件，接近２０１８年全年水平。

