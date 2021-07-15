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15/07/2021 10:43

【數據解讀】統計局：上半年消費支出對經濟增長貢獻率６１﹒７％

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１５日北京專電》國家統計局新聞發言人劉愛華表示，上半
年，消費拉動作用增強。最終消費支出對經濟增長的貢獻率達到６１﹒７％，高於資本形成總額
４２﹒５個百分點；升級類商品消費較快增長，上半年限額以上單位體育娛樂用品類、通訊器材
類、化妝品類的商品零售額兩年平均增速都超過了１０％。
　　上半年服務業增加值對經濟增長的貢獻率達到了５３％，比一季度提高２﹒１個百分點；製
造業佔比得到提升，上半年製造業增加值佔國內生產總值的比重為２７﹒９％，比上年同期提高
１﹒３個百分點。
　　其次，高技術產業投資、社會領域投資兩年平均分別增長１４﹒６％和１０﹒７％，分別快
於全部投資１０﹒２和６﹒３個百分點。
　　城鄉居民收入的比值縮小。上半年城鄉居民人均可支配收入之比為２﹒６１，比上年同期縮
小了０﹒０７。
　
＊上半年規模以上高技術製造業增加值兩年平均增１３％＊
　
　　新產業新產品較快增長，上半年，規模以上高技術製造業增加值兩年平均增長１３﹒２％，
比一季度加快了０﹒９個百分點。１－５月份，規模以上高技術服務業企業利潤總額同比增長２
７﹒４％，兩年平均增長１２﹒５％，快於全部規模以上服務業４﹒２個百分點。從產品看，上
半年，新能源汽車、工業機器人、集成電路的產量同比都保持了較快增長。
　　上半年，實物商品網上零售額兩年平均增長１６﹒５％，佔社會消費品零售總額的比重達到
了２３﹒７％。上半年，全國快遞業務量已經突破了５００億件，接近２０１８年全年水平。

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