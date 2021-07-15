【數據解讀】統計局：大宗商品漲價令企業壓力大，做好跨周期調節

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１５日北京專電》國家統計局新聞發言人劉愛華表示，大宗

商品的價格上漲，給企業成本帶來的壓力比較大，所以針對運行中存在的突出問題，要立足當前

，著眼長遠，做好跨周期調節，應對好可能發生的周期性風險。尤其是要把培育壯大市場主體放

在重要位置，通過深化「放管服」改革，優化營商環境，給中小微企業更多的成長空間。

她指出，今年上半年工業生產者出廠價格（ＰＰＩ）平均上漲５﹒１％，漲幅比一季度擴大

３個百分點。工業生產者出廠價格在二季度漲幅擴大，主要有幾個因素的影響。一是經濟在持續

恢復，需求在不斷擴張。二是國際大宗商品價格上漲的輸入性影響。今年６月，國際能源價格指

數同比上漲９２﹒６％，非能源價格指數上漲４３﹒２％，漲幅都是比較高的。三是去年同期低

基數的影響。受新冠肺炎疫情的影響，從去年２月份開始ＰＰＩ就持續下降，二季度每個月的價

格都同比下降３％以上，所以今年二季度ＰＰＩ的同比漲幅明顯擴大，給很多中下游企業、中小

微企業帶來了比較大的成本壓力。

劉愛華稱，雖然國際大宗商品價格輸入性的上漲壓力仍然是存在的，但中國的工業生產能力

比較強，工業品的供應能力比較充足。與此同時，近期有關部門實施國內大宗商品價格保供穩價

的政策，效果目前在初步顯現。６月份工業生產者出廠價格同比上漲８﹒８％，比５月份回落０

﹒２個百分點。所以總體上工業品價格上漲的影響是總體可控的。

