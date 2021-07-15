【數據解讀】回應降準提前寬鬆，統計局：下半年經濟有望穩定復甦

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１５日北京專電》人行今日起全面降準，市場上有解讀指是

因為下半年中國經濟面臨較大的下行壓力，所以提前讓政策更寬鬆，國家統計局新聞發言人劉愛

華回應表示，今年上半年經濟持續穩定恢復，供需循環暢通，基本面為下半年經濟運行打下了比

較好的基礎。從影響下半年經濟走勢的因素來看，總體上支持經濟進一步恢復、進一步向好的因

素在逐漸累積、逐漸增多。

從供需循環、市場信心、內需持續增強來看，下半年中國經濟還是有望保持持續穩定復甦的

態勢。一是經濟的內生動力逐步增強。今年上半年，內需對經濟增長的貢獻率達到８０﹒９％，

比一季度上升了４﹒９個百分點。其中市場銷售穩步回升，今年上半年社會消費品零售總額兩年

平均增長４﹒４％，比一季度加快了０﹒２個百分點。投資也在持續穩定恢復，上半年固定資產

投資兩年平均增長４﹒４％，比一季度加快了１﹒５個百分點，說明內需對經濟增長的支撐作用

在逐步增強。

二是市場主體信心不斷增強。６月份，製造業採購經理指數（ＰＭＩ）為５０﹒９％，已經

連續１６個月位於景氣區間。非製造業商務活動指數和綜合ＰＭＩ產出指數也都位於比較高的景

氣區間，反映了市場主體對未來經濟增長的信心、對未來增長活力的信心是在持續改善的。

三是全球經濟目前延續了復甦的態勢，為外需的增長奠定了基礎。６月份全球綜合ＰＭＩ是

５６﹒６％，保持在１５年以來的高位，據ＷＴＯ最新的預計，２０２１年全球貨物貿易量有望

增長８％，反映了全球貿易復甦步伐在加快，這有利於外需保持比較快的增長。

