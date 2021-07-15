【數據解讀】統計局：食品價格由漲轉降是影響ＣＰＩ回落主因

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１５日北京專電》內地上半年ＣＰＩ平均上漲０﹒５％，漲

幅比上年同期回落３﹒３個百分點，國家統計局新聞發言人劉愛華表示，今年上半年，食品價格

同比下降０﹒２％，去年同期食品價格上漲１６﹒２％，影響了今年上半年居民消費價格下降０

﹒０４個百分點。豬肉價格同比已經連續９個月下降，上半年平均下降１９﹒３％，影響

ＣＰＩ下降約０﹒４５個百分點。可以說，今年上半年居民消費價格溫和上漲，食品價格由漲轉

降是影響漲幅總體回落的最主要原因，其中豬肉價格又是重要原因。

劉愛華稱，全年物價保持溫和上漲是有基礎、有條件的，實現全年３％左右的調控目標也同

樣有基礎、有條件。從下階段影響ＣＰＩ的三個板塊來看，第一個板塊，食品價格來看，夏糧再

獲豐收，所以糧食價格有望繼續保持穩定。豬肉價格隨著生豬生產持續恢復、國家收儲政策又有

支撐，所以價格有望保持穩定的態勢。



＊服務價格有望保持小幅上漲＊



第二個板塊，工業消費品價格來看，國際大宗商品價格的上漲會帶來部分工業消費品有所上

漲，但從長期看，中國的供給能力比較強，工業生產能力比較強，產業體系比較完整，所以工業

消費品的市場供應總體比較充足，工業消費品價格不存在持續大幅上漲的基礎。

第三個板塊，服務價格來看，今年上半年服務價格持續受到散髮疫情的影響，目前處於近年

來的低位，今年上半年服務價格同比上漲０﹒３％。下階段，隨著國內疫情防控形勢的持續向好

，餐飲、住宿、旅遊的消費需求將會逐漸恢復，市場信心不斷增強，加上居民收入增速也是在加

快的，服務價格將會有一定程度的回升。但總體上看，考慮到疫情防控常態化的影響，服務價格

也有望保持小幅上漲。

