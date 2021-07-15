【大國博弈】商務部：中美應共同努力推動第一階段經貿協議落實

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１５日北京專電》今年上半年，中國自美進口農產品
１３６０﹒１億元人民幣，同比增長１２０﹒８％。另外，上半年，中國進口玉米達到
１５３０﹒２萬噸，增加３１８﹒５％，對於中美第一階段經貿協議是否仍在執行中，商務部新
聞發言人高峰表示，中美第一階段經貿協議有利於中國，有利於美國，有利於整個世界。我們一
直強調，雙方應共同努力，創造氛圍和條件，推動協議落實。
全新消閒節目《周一加油站》，幫你踢走悶氣，重新注入元氣！ ► 即睇
|專訪15/07/2021
【專訪】陶冬：整治互聯網行業長遠是好事 現為港股抄底機會（有片）
|財經熱話15/07/2021
【釋出善意】阿里巴巴、騰訊合作利好前景 專家首選阿里何解？
|香港要聞15/07/2021
【答問大會】林鄭：土地房屋問題重中之重 親自督導旅遊業發展
|FOCUS15/07/2021
【FOCUS】6月數據明喜實憂 定調下半年還看政治局
|中國故事15/07/2021
【聚焦數據】中國次季GDP增7.9%低預期 6月工業消費投資優預期
|開市Good Morning15/07/2021
林家亨：比亞迪遭減持是吸納機會 保歷加通道底部、中軸間短線操作
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰