【大國博弈】商務部：中美應共同努力推動第一階段經貿協議落實

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１５日北京專電》今年上半年，中國自美進口農產品

１３６０﹒１億元人民幣，同比增長１２０﹒８％。另外，上半年，中國進口玉米達到

１５３０﹒２萬噸，增加３１８﹒５％，對於中美第一階段經貿協議是否仍在執行中，商務部新

聞發言人高峰表示，中美第一階段經貿協議有利於中國，有利於美國，有利於整個世界。我們一

直強調，雙方應共同努力，創造氛圍和條件，推動協議落實。

