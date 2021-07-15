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15/07/2021 15:46

【大國博弈】商務部：中美應共同努力推動第一階段經貿協議落實

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１５日北京專電》今年上半年，中國自美進口農產品
１３６０﹒１億元人民幣，同比增長１２０﹒８％。另外，上半年，中國進口玉米達到
１５３０﹒２萬噸，增加３１８﹒５％，對於中美第一階段經貿協議是否仍在執行中，商務部新
聞發言人高峰表示，中美第一階段經貿協議有利於中國，有利於美國，有利於整個世界。我們一
直強調，雙方應共同努力，創造氛圍和條件，推動協議落實。

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