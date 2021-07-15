【大國博弈】商務部：將按必要合理原則審查影響國家安全外商投資

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１５日北京專電》商務部新聞發言人高峰表示，實施外資安

全審查是國際通行的做法，在去年１２月發布的外商投資安全審查辦法中，已經明確規定了外資

安全審查的範圍程序等要求。我們將按照必要合理的原則，精準審查影響或者可能影響國家安全

的外商投資，同時避免審查泛化，來促進和保護外商投資各項合法權益的同時，有效預防和化解

國家安全風險。

