【大國博弈】商務部：將完善現代供應鏈體系，提高供應鏈現代化

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１５日北京專電》商務部新聞發言人高峰表示，在前期全國

範圍內開展供應鏈創新與應用試點的基礎上，為鞏固試點的成效，加速培育優勢，圍繞增強創新

能力，推動協調發展，推進綠色發展，提高開放水平，促進安全穩定等重點領域和關鍵環節。商

務部等８家單位近期開展了供應鏈創新與應用示範工作，以進一步完善現代供應鏈體係，提升中

國產業鏈供應鏈現代化水平。

