【大國博弈】商務部：將完善現代供應鏈體系，提高供應鏈現代化

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１５日北京專電》商務部新聞發言人高峰表示，在前期全國
範圍內開展供應鏈創新與應用試點的基礎上，為鞏固試點的成效，加速培育優勢，圍繞增強創新
能力，推動協調發展，推進綠色發展，提高開放水平，促進安全穩定等重點領域和關鍵環節。商
務部等８家單位近期開展了供應鏈創新與應用示範工作，以進一步完善現代供應鏈體係，提升中
國產業鏈供應鏈現代化水平。
全新消閒節目《周一加油站》，幫你踢走悶氣，重新注入元氣！ ► 即睇
|專訪15/07/2021
【專訪】陶冬：整治互聯網行業長遠是好事 現為港股抄底機會（有片）
|財經熱話15/07/2021
【釋出善意】阿里巴巴、騰訊合作利好前景 專家首選阿里何解？
|香港要聞15/07/2021
【答問大會】林鄭：土地房屋問題重中之重 親自督導旅遊業發展
|FOCUS15/07/2021
【FOCUS】6月數據明喜實憂 定調下半年還看政治局
|中國故事15/07/2021
【聚焦數據】中國次季GDP增7.9%低預期 6月工業消費投資優預期
|開市Good Morning15/07/2021
林家亨：比亞迪遭減持是吸納機會 保歷加通道底部、中軸間短線操作
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰