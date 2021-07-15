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15/07/2021 15:46

【大國博弈】商務部：將完善現代供應鏈體系，提高供應鏈現代化

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１５日北京專電》商務部新聞發言人高峰表示，在前期全國
範圍內開展供應鏈創新與應用試點的基礎上，為鞏固試點的成效，加速培育優勢，圍繞增強創新
能力，推動協調發展，推進綠色發展，提高開放水平，促進安全穩定等重點領域和關鍵環節。商
務部等８家單位近期開展了供應鏈創新與應用示範工作，以進一步完善現代供應鏈體係，提升中
國產業鏈供應鏈現代化水平。

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