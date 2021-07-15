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15/07/2021 16:25

【數據解讀】交通銀行：三季度之後國內經濟增速將逐漸下降

　　《經濟通通訊社１５日專訊》國家統計局今日公布，上半年國內生產總值同比增長
１２﹒７％，兩年復合平均增長５﹒３％。交通銀行金融研究中心分析指，受２０２０年基數影
響，三季度之後經濟增速將逐漸下降，全年走勢前高後穩，預計全年經濟增長８﹒８％左右。
　　分析認為，下階段中國經濟增長可能出現四個特徵。一是隨著生產端擴張勢頭放緩，疫情好
轉以來經濟快速復甦時期已經結束。預計三季度之後經濟運行趨於平穩，環比增速保持在
１﹒３％左右。
　　二是雖然三、四季度經濟同比增速將逐漸下行，但是從近兩年復合平均增速有望逐季加快，
預計三、四季度復合平均增長分別在５﹒７％、５﹒９％。
　　三是經濟增長結構調整改善。一方面，預計消費對經濟增長的拉動作用將提升到６０％以上
，投資對經濟增長的拉動作用有所下降；另一方面，高技術產業保持快速增長，經濟增長的質量
得到提升。
　　四是宏觀調控政策能夠確保經濟運行在合理區間。當前宏觀調控空間充足，下半年貨幣政策
將加大對實體經濟重點領域的定向支持。上半年財政支出進度較為緩慢，下半年將明顯加快，全
年財政赤字額約３﹒６萬億元人民幣完全沒有使用，積極財政政策的空間充足。（ｌｃ）

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