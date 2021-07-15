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15/07/2021 15:52

《美元走勢－羅明立》美元續受追捧，歐系非美貨幣難以上揚

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　１１０﹒０２　　　１０９﹒７２　　　１０９﹒８４
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１８４７　　　１﹒１８１９　　　１﹒１８３５
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒３８６７　　　１﹒３８１７　　　１﹒３８５９
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９１５５　　　０﹒９１２９　　　０﹒９１４３
　　　美元╱港元　　　　７﹒７６７３　　　７﹒７６５５　　　７﹒７６７１
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　《美元走勢》周三（１４日）公布的美國６月ＰＰＩ數據按年增長７﹒３％，６月核心
ＰＰＩ亦按年增長５﹒６％，遠超市場預期及前值，並創１９８２年以來的最高紀錄。繼周二
（１３日）超預期的ＣＰＩ數據後，昨日的ＰＰＩ數據再度表明美國已經處於明顯通脹階段，也
增加了美聯儲收緊政策的壓力。但美聯儲主席鮑威爾在出席國會聽證會時，再度口頭打壓市場預
期，重申近期通脹飆升只是暫時現象，距離美聯儲收緊寬鬆貨幣政策還有很長的路要走，美國經
濟復甦距取得實質性進展尚有距離。
　
＊英國ＣＰＩ創３年最大漲幅＊
　
　　英國通脹也開始大幅上揚。周三公布的英國６月ＣＰＩ數據按年增長２﹒５％，遠超市場預
期及前值，並創３年來最大漲幅，亦進一步超出央行的通脹目標值。通脹飆升還影響到其他經濟
體，新西蘭央行昨日宣布在本月２３日之前結束ＱＥ，並減少刺激措施，加拿大央行則第三次縮
減ＱＥ額度，並暗示明年下半年開始加息。雖然變種新冠病毒正在全球多國加速蔓延，但疫苗的
加速接種仍提升了市場對經濟復甦的預期。即使美聯儲努力想通過口頭言論為預期降溫，但不斷
提高的通脹數據只會令市場後續反應更加猛烈。未來一段時間美元將繼續受追捧，非美貨幣走勢
將有明顯分化，歐系非美貨幣難以上揚，其他非美貨幣或有不錯的反彈。
　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　歐元╱美元　　賣出歐元　　１﹒１８５０　　　１﹒１７５０　　　１﹒１８８０
　　　英鎊╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　買入加元　　１﹒２５３５　　　１﹒２４１０　　　１﹒２５７５
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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