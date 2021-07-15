《美元走勢－羅明立》美元續受追捧，歐系非美貨幣難以上揚

最高 最低 東京收市

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美元╱日圓 １１０﹒０２ １０９﹒７２ １０９﹒８４

歐元╱美元 １﹒１８４７ １﹒１８１９ １﹒１８３５

英鎊╱美元 １﹒３８６７ １﹒３８１７ １﹒３８５９

美元╱瑞郎 ０﹒９１５５ ０﹒９１２９ ０﹒９１４３

美元╱港元 ７﹒７６７３ ７﹒７６５５ ７﹒７６７１

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《美元走勢》周三（１４日）公布的美國６月ＰＰＩ數據按年增長７﹒３％，６月核心

ＰＰＩ亦按年增長５﹒６％，遠超市場預期及前值，並創１９８２年以來的最高紀錄。繼周二

（１３日）超預期的ＣＰＩ數據後，昨日的ＰＰＩ數據再度表明美國已經處於明顯通脹階段，也

增加了美聯儲收緊政策的壓力。但美聯儲主席鮑威爾在出席國會聽證會時，再度口頭打壓市場預

期，重申近期通脹飆升只是暫時現象，距離美聯儲收緊寬鬆貨幣政策還有很長的路要走，美國經

濟復甦距取得實質性進展尚有距離。



＊英國ＣＰＩ創３年最大漲幅＊



英國通脹也開始大幅上揚。周三公布的英國６月ＣＰＩ數據按年增長２﹒５％，遠超市場預

期及前值，並創３年來最大漲幅，亦進一步超出央行的通脹目標值。通脹飆升還影響到其他經濟

體，新西蘭央行昨日宣布在本月２３日之前結束ＱＥ，並減少刺激措施，加拿大央行則第三次縮

減ＱＥ額度，並暗示明年下半年開始加息。雖然變種新冠病毒正在全球多國加速蔓延，但疫苗的

加速接種仍提升了市場對經濟復甦的預期。即使美聯儲努力想通過口頭言論為預期降溫，但不斷

提高的通脹數據只會令市場後續反應更加猛烈。未來一段時間美元將繼續受追捧，非美貨幣走勢

將有明顯分化，歐系非美貨幣難以上揚，其他非美貨幣或有不錯的反彈。



方向 入市價 目標位 止蝕

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美元╱日圓 觀 望

歐元╱美元 賣出歐元 １﹒１８５０ １﹒１７５０ １﹒１８８０

英鎊╱美元 觀 望

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 買入加元 １﹒２５３５ １﹒２４１０ １﹒２５７５

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》



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