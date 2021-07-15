【夜期時段】即月期指最新報２７９６１點，跌５１點，低水３５點

《經濟通通訊社１５日專訊》即月期指在夜期時段開市報２７９９２點，跌２０點，低水４

點，最新報２７９６１點，跌５１點，低水３５點，合約成交２６３張。

即月國指期貨在夜期時段開市報１０１６７點，跌３點，低水７點，最新報１０１５２點，

跌１８點，低水２２點，合約成交２２１張。

