  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

15/07/2021 17:49

【企業盈喜】神冠控股（８２９）料中期純利按年增長最多９０％

　　《經濟通通訊社１５日專訊》神冠控股（００８２９）公布，截至今年６月３０日止六個月
，集團預期該期間純利將較去年同期錄得７０％至９０％的增長。
　　董事會認為，有關增長的主要原因是由於該期間銷量增加，以及客戶對膠原蛋白腸衣新產品
的認可度逐步提高。（ｂｎ）

全新消閒節目《周一加油站》，幫你踢走悶氣，重新注入元氣！ ► 即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
中國故事15/07/2021
《神州經脈》次季GDP遜預期　全面降準生效　權重護盤滬指收升
專訪15/07/2021
【專訪】陶冬：整治互聯網行業長遠是好事　現為港股抄底機會（有片）
財經熱話15/07/2021
【釋出善意】阿里巴巴、騰訊合作利好前景　專家首選阿里何解？
香港要聞15/07/2021
【答問大會】林鄭：土地房屋問題重中之重　親自督導旅遊業發展
FOCUS15/07/2021
【FOCUS】6月數據明喜實憂　定調下半年還看政治局
中國故事15/07/2021
【聚焦數據】中國次季GDP增7.9%低預期　6月工業消費投資優預期
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet健康】賞BLACKMORES®天然維他命E潤膚霜

【立即報名】2021香港資訊及通訊科技獎：智慧生活獎

【訂閱有賞】訂閱etnet YouTube Channel 即賞Pacific Coffee咖啡禮券

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金