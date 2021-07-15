【企業盈喜】神冠控股（８２９）料中期純利按年增長最多９０％

《經濟通通訊社１５日專訊》神冠控股（００８２９）公布，截至今年６月３０日止六個月

，集團預期該期間純利將較去年同期錄得７０％至９０％的增長。

董事會認為，有關增長的主要原因是由於該期間銷量增加，以及客戶對膠原蛋白腸衣新產品

的認可度逐步提高。（ｂｎ）

