綠色和可持續金融跨機構督導小組公布新階段工作重點

《經濟通通訊社１５日專訊》由金管局和證監會共同領導，成員包括環境局、財經事務及庫

務局、港交所（００３８８）、保監局及積金局的綠色和可持續金融跨機構督導小組公布下一階

段工作重點。小組工作重點是氣候相關披露和可持續匯報、碳市場機遇以及新成立的綠色和可持

續金融中心。

督導小組表示，支持國際財務報告準則基金會轄下的國際可持續發展準則理事會，在氣候相

關財務披露工作小組框架的基礎上擬訂新標準。證監會和港交所將與財務匯報局及香港會計師公

會合作制訂藍圖，評估新標準及研究可行的實施方案。

另一方面，督導小組已成立由證監會與港交所擔任聯席主席的碳市場專責團隊，評估將發展

香港成為區域碳交易中心的可行性，研究深大灣區合作。該專責團隊將積極探索國內外的「限額

與交易」碳市場及自願性碳市場。

此外，督導小組今日宣布成立綠色和可持續金融中心，該中心是一個跨界別平台，負責統籌

金融監管機構、相關政府部門、業界持份者及學術機構在培訓、研究和政策制訂方面的工作，同

時亦將會建立一個資源、數據及分析工具的知識庫，支持業界向更可持續的發展模式轉型。

（ｓｋ）

