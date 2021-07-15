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15/07/2021 10:21

【香港政情】立法會通過修訂限制委員會人數，謝偉俊：撥亂反正

　　《經濟通通訊社１５日專訊》立法會大比數通過修訂《議事規則》的擬議決議案，包括限制
委員會人數，每名議員最多只可同時出任６個事務委員會委員，以及要求議員出席會議時需穿著
商務衣飾；議員若無合理原因缺席會議導致流會，將會被罰一日薪酬等。
　　提出議案的議事規則委員會主席謝偉俊在電台節目表示，限制委員會人數是要確保委員會有
效運作，指以往討論一些具爭議的議題時，有議員一窩蜂進入委員會「霸位」，有些委員會人數
甚至多至５０至６０人，有時開會近２小時，令有些議員無法發言，冀修訂《議事規則》後，能
減少此情況出現，並形容今次修訂議案為撥亂反正。
　　謝偉俊又指，事務委員會屬工作小組，甚少會在委員會投票或決定政策方向。因此審議政策
的關鍵在於立法會大會，議員可提出修正案及投票，認為議員仍有很多不同的機會提出意見。

＊鄭松泰：將議會階級化＊

　　熱血公民鄭松泰表示，今次修訂對議會內的少數派議員不利，認為是令議會階級化，他質疑
如果限制議員最多只可同時出任６個事務委員會委員，是否表示直選議員只能加入一些貼近民生
議題的委員會，而要放棄司法，金融及保安等委員會。他又批評，今次修改是限制議員的表態機
會。（ｈｙ）（ｚｚ）

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