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15/07/2021 11:21

【答問大會】林鄭：親自向國家文化旅遊局商討逐步通關後開放旅遊

　　《經濟通通訊社１５日專訊》旅遊界議員姚思榮不滿勞工及福利局長羅致光昨日指，政府難
以長時間資助旅遊業，需要考慮協助從業員轉行，指感到極度失望，質疑當局任由業界自生自滅
，希望政府可聆聽業界心聲。

＊重視旅遊業發展，親自督導未來前景＊

　　行政長官林鄭月娥在答問大會回應指，特區政府重視旅遊業發展，雖然如果不能與外地、內
地及澳門恢復免檢疫往還，難以推動旅遊業，但仍要做好部署，當逐步通關時有好基礎重新發展
旅遊業。為了令旅遊界從業員有生計，當局開創的就業機會傾斜業界人士，自己親自督導旅遊業
未來前景，召開跨部門會議，研究日後如何發揮大灣區一程多站，亦與國家文化旅遊局商討逐步
通關後開放旅遊。
　　林鄭又指，本港有西九文化區及更多體育盛事等，政府亦支持會展業，相信回復正常後，旅
遊業大有前景，當局歡迎業界提出更具體措施，如果確實可行及財政上可承擔，不需等《施政報
告》亦可考慮。

＊部份港人對內地遊客不友善，須開展形象工程＊

　　批發及零售界立法會議員邵家輝表示，希望特區政府向中央爭取增加香港的免稅購物額，由
５０００元增至１萬元，與海南自貿港看齊，增加本港旅遊及零售業的競爭力。林鄭表示，海南
自貿港有不少政策，香港及其他內地省市都很羨慕，她會向中央政府提出具體建議，但中央有自
身考量，她難以作出任何承諾。
　　林鄭又指，過去一段時間，部份港人對內地遊客及商務人士不友善，令他們有負面感受，特
區政府駐內地的經貿辦正展開形象工程，希望改善內地人士對香港的看法（ｈｙ）

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