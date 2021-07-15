《小傳日記》「央媽」降準內銀受惠，內險或成為下一波升勢主導？

《小傳日記》期待已久嘅降準今日正式生效啦！正所謂「央媽一出手，便知有沒有」，今日

股市曾經試過升逾３００點，並且試過返上二萬八關口，不過午後升勢收窄，好淡雙方係二萬八

關口交戰，真係唔知幾時先突破到啦。

「央媽」出手，第一個受惠就梗係內地錢莊們，其中四大內銀走勢唔錯，終於一洗過往頹風

。中美局勢成日明爭暗鬥，美國一邊吹緊收水風，中國就開始放水，而且一放就萬億，而且講到

明係支持實體經濟，相信下半年股市會開始輪住炒，而開始第一浪就係內銀無誤。

放水萬億事實上係令拆錢成本降低，令商戶借錢更容易；另一方面，內地大宗商品價格持續

急升，中國為穩定貨幣，唯有放水「降溫」，煤炭、鋼材、貴金屬已經被官方整頓過一輪，呢次

放水之後仲會唔會有運行真係未知之數。

花旗就發表研究報告，認為呢次降準對小型銀行最受惠，希望呢次降準可以減輕到小型銀行

嘅資金壓力；另一方面亦希望重整華北及華南嘅貸款，因為今年大部分貸款均集中於長江範圍，

而華北地區則呈現信貸收縮，或會壓制貸款增長並為華北地區小型銀行帶來潛在嘅不良貸款風險

。

瑞信就認為，內地降準令內銀股優化負債結構及減輕利息支出，釋放嘅一部分資金將被金融

機構用於歸還到期嘅ＭＬＦ，仲有一部分資金會被金融機構用於彌補７月中下旬稅期高峰帶來嘅

流動性缺口，預計今次降準操影響屬中性。

大行睇法就好似比較中性，不過股市多數都唔太理性，所以缸友有理無理炒左先講，唔知內

銀吵完之後，內險會唔會主導下一波升浪呢？



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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建行（００９３９） ５﹒５８元 升２﹒２０％

農行（０１２８８） ２﹒６８元 升１﹒１３％

天津銀行（０１５７８） ３﹒６０元 升２﹒８６％

郵儲行（０１６５８） ５﹒００元 升５﹒７１％

重慶銀行（０１９６３） ５﹒０８元 升２﹒０１％



浙商行（０２０１６） ４﹒０４元 升２﹒０２％

大新銀行（０２３５６） ８﹒３０元 升１﹒９７％

招行（０３９６８） ６４﹒８０元 升５﹒０２％

中行（０３９８８） ２﹒７７元 升１﹒０９％

光大銀行（０６８１８） ２﹒８４元 升２﹒１６％

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