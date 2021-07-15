【企業盈喜】中國建築興業料中期純利按年升不少於４０％

《經濟通通訊社１５日專訊》中國建築興業（００８３０）預期，截至今年６月３０日止六

個月，純利按年升不少於４０％，去年同期錄得純利１﹒５５億元。純利增加主要由於外牆工程

進度加快及毛利率提升，以致期內外牆工程業務所產生的營業額及毛利顯著增加。

該集團預期於今年８月底或之前公布中期業績。（ｈｙ）

