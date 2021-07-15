  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

15/07/2021 17:26

【國安立法】李家超：審視負面清單外行為，避免偽愛國者逃避審查

　　《經濟通通訊社１５日專訊》政務司司長李家超接受內地《環球時報》訪問時表示，對於「
雙重任命」感到責任重大，會妥善處理即將舉行的３場選舉，確保沒有人可以假扮「愛國者」，
假裝符合擁護基本法、效忠特區的要求，強調《釋義及通則條例》已經列出負面清單，任何危害
國家安全的罪行、拒絕承認國家主權、組織變相公投、侮辱國旗及國歌等行為，都是違憲，並對
香港利益具有破壞性影響。

＊就選舉進行全面風險評估＊

　　李家超又指，資審委在審視候選人資格時，亦會考慮清單以外的行為，經討論後作出決定，
但他不會明確講出所有情況，避免「偽裝的愛國者」有機會鑽漏洞，逃避審查。
　　李家超又稱，為確保選舉順利舉行，會事先進行全面的風險評估，在選前及選舉當日派遣大
量執法人員高調巡邏，並加強監控網上資訊，如果有人進行煽動傳播活動，會立即執法，廉署亦
會前往每一個票站，確保選舉不會出現腐敗的可能。

＊香港本土恐怖主義的風險可控＊

　　李家超又回應最近的襲擊警員案件，指證明確實需要開始正面面對本土恐怖主義滋生情況。
不過他認為，香港的執法部門、特別是警隊有能力去處理這些恐怖主義案件。最近情報工作做得
很好，制止了相關計劃實施。
　　李家超表示，他擔任保安局局長時成立過一個跨部門的紀律部隊反恐專責組，旨在加強情報
蒐集能力。２０１９年反修例示威期間，警隊破獲了２０多宗恐怖主義活動案件。他認為，目前
香港本土恐怖主義的風險可控。（ｈｙ）（ｚｚ）

全新消閒節目《周一加油站》，幫你踢走悶氣，重新注入元氣！ ► 即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
中國故事15/07/2021
《神州經脈》次季GDP遜預期　全面降準生效　權重護盤滬指收升
專訪15/07/2021
【專訪】陶冬：整治互聯網行業長遠是好事　現為港股抄底機會（有片）
財經熱話15/07/2021
【釋出善意】阿里巴巴、騰訊合作利好前景　專家首選阿里何解？
香港要聞15/07/2021
【答問大會】林鄭：土地房屋問題重中之重　親自督導旅遊業發展
FOCUS15/07/2021
【FOCUS】6月數據明喜實憂　定調下半年還看政治局
中國故事15/07/2021
【聚焦數據】中國次季GDP增7.9%低預期　6月工業消費投資優預期
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet健康】賞BLACKMORES®天然維他命E潤膚霜

【立即報名】2021香港資訊及通訊科技獎：智慧生活獎

【訂閱有賞】訂閱etnet YouTube Channel 即賞Pacific Coffee咖啡禮券

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金