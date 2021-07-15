【國安立法】李家超：審視負面清單外行為，避免偽愛國者逃避審查

《經濟通通訊社１５日專訊》政務司司長李家超接受內地《環球時報》訪問時表示，對於「

雙重任命」感到責任重大，會妥善處理即將舉行的３場選舉，確保沒有人可以假扮「愛國者」，

假裝符合擁護基本法、效忠特區的要求，強調《釋義及通則條例》已經列出負面清單，任何危害

國家安全的罪行、拒絕承認國家主權、組織變相公投、侮辱國旗及國歌等行為，都是違憲，並對

香港利益具有破壞性影響。



＊就選舉進行全面風險評估＊



李家超又指，資審委在審視候選人資格時，亦會考慮清單以外的行為，經討論後作出決定，

但他不會明確講出所有情況，避免「偽裝的愛國者」有機會鑽漏洞，逃避審查。

李家超又稱，為確保選舉順利舉行，會事先進行全面的風險評估，在選前及選舉當日派遣大

量執法人員高調巡邏，並加強監控網上資訊，如果有人進行煽動傳播活動，會立即執法，廉署亦

會前往每一個票站，確保選舉不會出現腐敗的可能。



＊香港本土恐怖主義的風險可控＊



李家超又回應最近的襲擊警員案件，指證明確實需要開始正面面對本土恐怖主義滋生情況。

不過他認為，香港的執法部門、特別是警隊有能力去處理這些恐怖主義案件。最近情報工作做得

很好，制止了相關計劃實施。

李家超表示，他擔任保安局局長時成立過一個跨部門的紀律部隊反恐專責組，旨在加強情報

蒐集能力。２０１９年反修例示威期間，警隊破獲了２０多宗恐怖主義活動案件。他認為，目前

香港本土恐怖主義的風險可控。（ｈｙ）（ｚｚ）

