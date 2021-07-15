【企業盈警】復星旅遊文化料中期虧損２０億至２１﹒５億人幣

《經濟通通訊社１５日專訊》復星旅遊文化（０１９９２）預期，截至今年６月３０日止六

個月，錄得虧損２０億元（人民幣．下同）至２１﹒５億元，主要由於新冠疫情，度假村營業額

按年下降６４％，造成集團的營業額下降約４２％。

該集團預期於今年８月刊發中期業績。（ｈｙ）

