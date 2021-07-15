【企業盈喜】九興控股料中期虧轉盈，錄純利不少於３千萬美元

《經濟通通訊社１５日專訊》九興控股（０１８３６）預期，截至６月３０日止６個月由虧

轉盈，錄純利不少於３０００萬（美元．下同），而去年同期則錄得淨虧損約５２０萬元。業績

改善主要由於訂單在２０２０年上半年因新冠肺炎疫情嚴重影響而造成的低基數上有所回升，收

入因此增加所致。

該集團表示，第二季度未經審核綜合收入較去年同期增長約５８﹒１％至３﹒９２１億元；

上半年按年增長３６﹒１％至６﹒９５５億元。

在製造業務方面，第二季收入升５４﹒９％至３﹒８３９億元，銷量增５４﹒３％，平均銷

售價格微升０﹒４％至每雙２６﹒５元。上半年收入升３５﹒５％至６﹒８４億元，銷量增

２９﹒９％，平均銷售價格升４﹒５％至每雙２５﹒８元。

該集團指，對於今年下半年的訂單仍然謹慎樂觀，而由於２０２０下半年的較高基數，出貨

量及收入的復甦步伐可能有所放緩。另因新冠肺炎疫情對於２０２０年出貨量及產品組合的正常

季節性產生重大影響，今年餘下季度的出貨量在按年的比較上亦將會不一致。儘管第四季的預見

度稍趨明朗化，惟仍取決於新冠肺炎疫情的發展以及全球各國疫苗接種計劃的進展。（ａｃ）

