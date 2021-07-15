  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

15/07/2021 17:28

【企業盈喜】九興控股料中期虧轉盈，錄純利不少於３千萬美元

　　《經濟通通訊社１５日專訊》九興控股（０１８３６）預期，截至６月３０日止６個月由虧
轉盈，錄純利不少於３０００萬（美元．下同），而去年同期則錄得淨虧損約５２０萬元。業績
改善主要由於訂單在２０２０年上半年因新冠肺炎疫情嚴重影響而造成的低基數上有所回升，收
入因此增加所致。
　　該集團表示，第二季度未經審核綜合收入較去年同期增長約５８﹒１％至３﹒９２１億元；
上半年按年增長３６﹒１％至６﹒９５５億元。
　　在製造業務方面，第二季收入升５４﹒９％至３﹒８３９億元，銷量增５４﹒３％，平均銷
售價格微升０﹒４％至每雙２６﹒５元。上半年收入升３５﹒５％至６﹒８４億元，銷量增
２９﹒９％，平均銷售價格升４﹒５％至每雙２５﹒８元。
　　該集團指，對於今年下半年的訂單仍然謹慎樂觀，而由於２０２０下半年的較高基數，出貨
量及收入的復甦步伐可能有所放緩。另因新冠肺炎疫情對於２０２０年出貨量及產品組合的正常
季節性產生重大影響，今年餘下季度的出貨量在按年的比較上亦將會不一致。儘管第四季的預見
度稍趨明朗化，惟仍取決於新冠肺炎疫情的發展以及全球各國疫苗接種計劃的進展。（ａｃ）

全新消閒節目《周一加油站》，幫你踢走悶氣，重新注入元氣！ ► 即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
中國故事15/07/2021
《神州經脈》次季GDP遜預期　全面降準生效　權重護盤滬指收升
專訪15/07/2021
【專訪】陶冬：整治互聯網行業長遠是好事　現為港股抄底機會（有片）
財經熱話15/07/2021
【釋出善意】阿里巴巴、騰訊合作利好前景　專家首選阿里何解？
香港要聞15/07/2021
【答問大會】林鄭：土地房屋問題重中之重　親自督導旅遊業發展
FOCUS15/07/2021
【FOCUS】6月數據明喜實憂　定調下半年還看政治局
中國故事15/07/2021
【聚焦數據】中國次季GDP增7.9%低預期　6月工業消費投資優預期
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet健康】賞BLACKMORES®天然維他命E潤膚霜

【立即報名】2021香港資訊及通訊科技獎：智慧生活獎

【訂閱有賞】訂閱etnet YouTube Channel 即賞Pacific Coffee咖啡禮券

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金