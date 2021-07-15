【數據解讀】景順：中國經濟繼續逐步復甦，但全面復甦至疫前需時

《環富通基金頻道１５日專訊》中國內地今日公布第二季度ＧＤＰ數據，以及ＭＬＦ（中期

借貸便利）政策利率不變。景順亞太區（日本除外）全球市場策略師趙耀庭認為數字顯示，內地

經濟繼續逐步復甦，但可能需要比之前預期更長的時間才全面復甦至疫情爆發前的水平。他認為

，這可能就是政府最近轉向更具支持性的貨幣政策，以推動經濟的某些部分發展的原因。

上周，李克強總理在國務院年中會議上預告下調存款準備金率５０個基點，市場認為這是第

二季度經濟發展可能會放緩的跡象。今天的ＧＤＰ數據消除了這些擔憂。過去一年中國經濟增長

的推動力一直依賴與新冠疫情相關的製造業以及政府主導的基礎設施投資。隨著全球消費者從購

買商品轉向消費服務，以及中國政府開始擔心債務水平越來越高，這種情況開始發生變化。

他指，內地消費者最近加快了消費支出，但仍未恢復到疫情爆發前的水平。由於大部分中小

企業和服務業未完全復甦，消費者信心仍然受到抑制。國家嚴格的疫情封鎖措施、重新開放周期

以及隨之而來的不確定性，可能導致中小企業和服務業雇主凍結招聘或抗拒加薪。

不過好消息是，在經濟的投資和資本支出方面看到了令人鼓舞的跡象。６月份製造業固定資

產投資進一步增長－年初至今的投資從５月份的０﹒６％加速至２％。６月近期強勁的出口增長

似乎提振了製造業的信心，景順認為，這可能會導致未來幾個季度的資本支出投資周期強勁，因

為不確定性減低，企業開始在新冠疫情後的環境進行投資。

６月份的工業生產連續兩年持續走低，從５月份的６﹒６％降至６月份的６﹒５％。該行表

示，由於公司繼續面臨關鍵的材料短缺和不斷上漲的投入成本，因此放緩並不令人意外。也就是

說，經濟放緩也可能源於政府最近的環保運動－對某些高污染行業設定了產量上限。

貨幣政策方面，景順預計今年剩餘時間不會有任何額外的減息政策，例如存款準備金率或

ＭＬＦ。相反，當局可能會在財政刺激方面推進－在地方政府融資債券（ＬＧＦＶ）發行的推動

下，基礎設施投資支出加速－這可能在推動中國經濟在下半年向前發展方面發揮更大的作用。

整體而言，中國的宏觀背景對投資者來說有所改善，因為政府最近通過向體系注入更多流動

性，轉向更寬鬆的貨幣政策。鑑於近日面對監管的議題底下，這應該有助於穩定市場情緒。

（ｈｌ）

