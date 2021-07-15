《保險睿見－謝佩蘭》鼓勵市民接種疫苗，提供多重獎賞

《保險睿見》戴口罩和保持社交距離有助減少接觸或傳播病菌的機會，而根據衛生署指引，

疫苗可幫助大家產生免疫能力對抗病毒，結合起來可說是兩全其美。所以關注個人健康的朋友，

可因應需要諮詢家庭醫生意見，再考慮是否接種疫苗，作一個「保護自己、保護他人」的決定。



＊接種疫苗即賺健康計劃積分＊



為鼓勵大家實踐「健康長久好生活」，有保險公司數年前已推出一項反傳統保險的健康計劃

，透過各種生活消閒獎賞與優惠，從日常生活不同層面鼓勵會員投入健康生活。現在再進一步推

動大家積極預防疾病，會員接種指定疫苗，包括注射「２０１９冠狀病毒病」疫苗，便即可賺取

１０００積分，輕鬆達標儲分升級之餘，更可護己及人。



＊享有連環旅遊保費折扣＊



旅遊業已停滯了一段日子，熱愛外遊的香港人希望再次踏上旅途。該保險公司的客戶若已接

種「２０１９冠狀病毒病」疫苗並成功投保指定旅遊保，即可享有合共２００元保費折扣優惠，

包括即時１００元的保費折扣，以及適用於下一次投保指定旅遊保時的１００元保費折扣。



＊免費保障倍添安心＊



不少人仍在考慮是否應接種疫苗，該保險公司為與大家一起共同努力抗疫，已預留合共１億

港元╱澳門幣，為合資格客戶提供「免費疫苗副作用防護保障」，以實際行動回應市民對預防疾

病的高度關注。客戶無須登記，便可自動享有免費保障，包括住院前門診賠償、住院現金賠償及

若不幸離世的恩恤金。此舉鼓勵大家接種疫苗，積極預防疾病，愈多人接種，覆蓋率便愈大，達

至社區「群體免疫」的機會便愈高，除了保護自己，也可保護身邊家人及公眾。

社會要運作，經濟亦要互通，同時掛念大夥兒暢聚，大家可按需要考慮接種疫苗以加強保護

，日常多做運動，配合均衡飲食和充足睡眠，就可安心如常工作與生活，預備生活重回正軌。《

友邦香港及澳門首席轉型官 謝佩蘭》



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