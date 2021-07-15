《投資特寫－潘恩美》慎選環球優質派息股，無懼低息高通脹夾擊

《投資特寫》儘管美國通脹急升，聯儲局主席鮑威爾多次重申不急於加息，意味追求收益的

投資者或受高通脹及低息夾擊。要擺脫困局，能提供穩定收益的優質派息股將為不二之選。

美國５月份通脹升５％，創１３年新高，且遠高於聯儲局目標，市場憂慮聯儲局或提早「收

水」。鮑威爾就此曾向市場派定心丸，指重啟經濟牽動通脹，相信其後通脹將緩和，現談加息言

之尚早。事實上，美經濟逐步正常化，加上去年封城的低基數效應，通脹上升確可能屬短暫現象

，惟並不代表往後通脹會消失。

面對高通脹及低息環境，投資者可考慮投資優質派息股，以獲取較高收益。慎選股份為致勝

關鍵，宜選具定價能力，能抵禦成本上漲，且在逆境仍能持續發展及派息的優質股，基於這類股

份可提供穩定股息，股價波幅往往亦相對較低。

股份具防守性非常重要，因撇除通脹威脅，聯儲局減少買債的風險，將為經濟復甦進程帶來

挑戰。股市向來展望未來，市場普遍預期聯儲局將於明年初開始縮減量寬規模。倘聯儲局能取得

市場人士支持，減少流動性對股市的影響或會較為溫和，但實際上難以取得平衡，意味未來股市

或隨央行減少買債取向而變得波動。

目前美國經濟數據好壞參半，每當數據向好，即推升周期股；數據遜預期，則利好增長股表

現，導致各類型股份不時隨經濟消息起舞。因此，透過分散投資於一籃子不同地區、不同類型的

優質股，將可進一步分散市場風險。

對於工作繁重，無暇選股的投資者，不妨考慮投資於環球股息基金，特別是那些瞄準可持續

收益，專注發掘在逆境下表現領先優質股份，並能分散投資於環球各地不同類型優質派息股的基

金，以捕捉最佳的股票收益。《富達國際香港分銷業務總監 潘恩美》



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