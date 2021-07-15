《宏觀理財－冼健岷》通脹重臨，留意三類基金

《宏觀理財》通脹來勢洶洶，美國５月份整體生產者物價指數（ＰＰＩ）按年大升６﹒６％

，核心ＰＰＩ按年亦升４﹒８％，兩者均高於市場預期，並較４月份的增長加快；消費者物價指

數（ＣＰＩ）亦然－－整體ＣＰＩ按年大升５％，是２００８年８月以來最高，核心ＣＰＩ按年

亦升３﹒８。另一邊廂的中國，情況亦不遑多讓－－５月份ＰＰＩ按年急增９％，超出市場預期

的８﹒５％，創出２００８年１０月以來最大升幅；ＣＰＩ則按年升１﹒３％。

事實上，特許金融分析師（ＣＦＡ）協會最新公布的一項調查指出，來自全球不同地區的受

訪者中，有６５％認為，受到寬鬆貨幣政策影響，未來一至三年內，通脹壓力將增加。



＊資源基金已跑出，房地產基金可留意＊



在通脹升溫下，率先「跑出」的，是資源板塊。然而，正正是因為原材料的價格急升，個別

商品如鋼、銅等更屢創新高，才推升了通脹。因此，資源行業股票基金的升幅已不少，一年回報

大部分在３０％以上，最高更達６０％。

相反，在寬鬆政策持續、經濟逐步復甦，投資者想抗通脹，可考慮三類資產。第一，是房地

產。且看美國樓市，便正節節上升；標普╱Ｃａｓｅ－Ｓｈｉｌｌｅｒ最新公布的４月份２０大

城市樓價指數，按年大升１４﹒９％，創出逾１５年來最大升幅。

投資者若看好樓市前景，不妨買入相關基金。市場上現時有不少選擇，有地區性的，例如環

球、北美、歐洲、亞洲；有定期（每月或每半年）派息的，有累積單位的；個別基金甚至將資產

投放在房託基金（ＲＥＩＴｓ），而非房地產相關公司股份的身上。



＊消費市場重拾動力＊



此外，在全球經濟陸續重啟，開始作出反彈，勞動市場回復正常，甚至出現供不應求的情況

下，消費亦重拾動力。美國經濟諮商會（Ｔｈｅ Ｃｏｎｆｅｒｅｎｃｅ Ｂｏａｒｄ，

ＴＣＢ）最新公布的６月份消費者信心指數，就從５月的１２０，上升至１２７﹒３，創出一年

半以來新高。

另一邊廂的中國，消費市道也是欣欣向榮。５月份社會消費品零售額同比增長了１２﹒４％

，雖比４月份增速回落，但以兩年平均增速計，５月份則年均增長４﹒５％，比４月份加快

０﹒２個百分點；當中，通訊器材類、化妝品類、體育娛樂類商品年均增長都在１０％以上。

與房地產基金一樣，消費行業基金有以地區劃分的，例如環球、亞洲，以至中國；也有以消

費產品類型劃分的－－有的主力投資於周期性消費產品，有的就連防守性消費都佔到一定比例。



＊通脹掛勾債券，不同地方條款不同＊



最後，風險承受能力較低的投資者，要抗通脹，通脹掛勾債券算是穩陣之選。且看港府最新

發行的第八批ｉＢｏｎｄ，認購反應非常熱烈，申請人數達７１萬，較上一批增加５５％；初步

認購總額逾５４５億元，較上一批增加４０％，兩者均創２０１１年發行以來最高紀錄。

原來，基金市場也有通脹掛勾債券基金，不過，選擇卻極少。而且，外國的通脹掛勾債券，

例如美國的ＴＩＰＳ，條款與香港的ｉＢｏｎｄ大不同，包括派息並非由政府「包底」，贖回亦

非以發行價而是以收市價贖回。投資者買入相關基金前，宜諮詢專業理財顧問。

《康宏理財服務有限公司行政總裁 冼健岷》



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