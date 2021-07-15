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即市新聞

15/07/2021 10:25

《輪證國度－劉嘉寳》港股延續反彈重上兩萬八，可留意科技股版塊

　　《輪證國度》港股由６月２８日開始一連跌足８個交易日，累計跌逾２１００點，至上周五
（９日）上演絕地反彈，恆生指數全日升１９１點。在降准及外圍等利好消息推動下，市場情緒
升溫，本周初延續反彈，一度重上２８０００點水平，惟最後得而復失。科技股盤面有所好轉，
「北水」重新流入，但針對大型科網股的監管仍在發酵，板塊整體短期仍有一定波動，而且大市
交投未見明顯增量，暫難突破當前震盪點位區間。恆指短期分水嶺為２７８００點，若然未能企
穩在上，向下參考目標可留意２６２００至２６６００點水準，上望參考阻力位２８４００點。
　　個股方面，近日內地加強對中概股監管，內地企業擬煞停赴美上市計劃。市場關注未來會否
有更多企業考慮改往香港上市。消息刺激港交所（００３８８）再創３個月高見５１１﹒５元。
及後據港交所數據顯示，截至今年６月底，超過５０家醫療健康和生物科技公司提交上市申請。
　　投資者如看好港交所股價走勢，可留意港交購１４７７９，行使價５４０﹒５元，實際槓桿
９﹒０倍，引伸波幅３１﹒４％，換股比率１００兌１，２０２１年１１月８日到期。
　　相反，看淡則可留意港交沽１７７３１，行使價４３０﹒６８元，實際槓桿７﹒５倍，引伸
波幅３１﹒６％，換股比率１００兌１，２０２１年１２月２８日到期。
　　科技股回穩，快手（０１０２４）周初回穩，終止１０連跌，並宣布組織架構調整，取消和
拆分增長部門。短線可留意反彈浪力度。
　　投資者如看好快手股價走勢，或可留意快手購１７１４９，行使價２１９﹒０８元，實際槓
桿５﹒０倍，引伸波幅５９﹒７％，換股比率１００兌１，２０２１年１２月２８日到期。
　　相反，看淡則可留意快手沽１５３２７，行使價１６６﹒７元，實際槓桿２﹒６倍，引伸波
幅５６﹒０％，換股比率１００兌１，２０２１年１２月２３日到期。
《國泰君安股票衍生工具銷售副總裁　劉嘉寳》

註：本文不構成任何要約，招攬或邀請，建議或推薦。本結構性產品為複雜產品及並無抵押品。
如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回應收款項。結構性產品之價格可升可跌
，投資者或損失全部投資。過往表現並不預示未來表現。莊家可能是唯一報價者。投資前應了解
產品風險並諮詢專業意見，及細閱上市文件內全詳情。
　
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