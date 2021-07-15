《輪證國度－劉嘉寳》港股延續反彈重上兩萬八，可留意科技股版塊

《輪證國度》港股由６月２８日開始一連跌足８個交易日，累計跌逾２１００點，至上周五

（９日）上演絕地反彈，恆生指數全日升１９１點。在降准及外圍等利好消息推動下，市場情緒

升溫，本周初延續反彈，一度重上２８０００點水平，惟最後得而復失。科技股盤面有所好轉，

「北水」重新流入，但針對大型科網股的監管仍在發酵，板塊整體短期仍有一定波動，而且大市

交投未見明顯增量，暫難突破當前震盪點位區間。恆指短期分水嶺為２７８００點，若然未能企

穩在上，向下參考目標可留意２６２００至２６６００點水準，上望參考阻力位２８４００點。

個股方面，近日內地加強對中概股監管，內地企業擬煞停赴美上市計劃。市場關注未來會否

有更多企業考慮改往香港上市。消息刺激港交所（００３８８）再創３個月高見５１１﹒５元。

及後據港交所數據顯示，截至今年６月底，超過５０家醫療健康和生物科技公司提交上市申請。

投資者如看好港交所股價走勢，可留意港交購１４７７９，行使價５４０﹒５元，實際槓桿

９﹒０倍，引伸波幅３１﹒４％，換股比率１００兌１，２０２１年１１月８日到期。

相反，看淡則可留意港交沽１７７３１，行使價４３０﹒６８元，實際槓桿７﹒５倍，引伸

波幅３１﹒６％，換股比率１００兌１，２０２１年１２月２８日到期。

科技股回穩，快手（０１０２４）周初回穩，終止１０連跌，並宣布組織架構調整，取消和

拆分增長部門。短線可留意反彈浪力度。

投資者如看好快手股價走勢，或可留意快手購１７１４９，行使價２１９﹒０８元，實際槓

桿５﹒０倍，引伸波幅５９﹒７％，換股比率１００兌１，２０２１年１２月２８日到期。

相反，看淡則可留意快手沽１５３２７，行使價１６６﹒７元，實際槓桿２﹒６倍，引伸波

幅５６﹒０％，換股比率１００兌１，２０２１年１２月２３日到期。

《國泰君安股票衍生工具銷售副總裁 劉嘉寳》



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