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即市新聞

16/07/2021 13:55

《缸邊麗評－熊麗萍》大市似迷失，觀望為上著

　　《缸邊麗評》恆指在過去兩星期累計下挫１９４４點之後，今周終出現反彈，但大市並沒有
明顯焦點板塊，而同一板塊內的個股亦表現分化，投資入市更難掌握。
　
＊趁盈喜出貨＊
　
　　人民銀行降準於周四（１５日）正式生效，落後的內銀股升幅較全面，但內地公布第二季經
濟數據好壞參半，傳統股又未能受惠，內地股市反而偏軟，恆指在２７４００至２８２００水平
上落。而個股表現分化，主要因為近期不少公司發布第二季盈喜（盈警股不多），包括體育用品
股、鋼鐵、航運、汽車代理股等，但由於部分已是市場預期中事。因此，個別股價在盈喜發布後
反而下跌，例如：李寧（０２３３１）盈喜刺激股價上升逾兩成，康成化龍（０３７５９）盈喜
反而令股價下跌。鋼鐵股盈喜，但遇上政策有意壓制產品價格上升，股價不跌反升；而重慶鋼鐵
（０１０５３）則因盈喜消息帶動股價上升。
　
＊個股呈分化＊
　
　　互聯網巨企今周表現亦分化，騰訊（００７００）與阿里巴巴（０９９８８）互相開放生態
系統及服務的傳聞，兩隻股份表現優於其他同業。生物科技股分化情況更明顯，只集中在產品研
發有進展的股份上升，和黃醫藥（０００１３）橫行一段時間，今天（１６日）受消息帶動急升
一成，短期仍可留意。
　
＊中長吼內銀＊
　
　　短期大巿要突破，一方面要視乎大巿成交配合，另一方面也視乎內銀股升勢持續性及互聯網
平台股份整改的利好消息，由於巿場個股分化，欠缺方向，現階段宜持貨觀望，不宜隨便換馬；
而中長線則仍可買入內銀股，招行（０３９６８）、建行（００９３９）及中行
（０３９８８）。《駿達資產管理　投資策略總監　熊麗萍》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
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