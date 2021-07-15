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即市新聞

15/07/2021 17:00

《鍾之日記》次季ＧＤＰ雖遜，中港魚缸仍起飛

　　《鍾之日記》７月１５日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：升。

　　中國今日公布重磅經濟數據，同日更是人行放水萬億生效，市場早前已有聲音認為，人行之
所以超市場預期而全面降準，是因為下半年經濟面臨較大下行壓力而提前讓政策更寬鬆。而今日
公布的數據顯示，儘管第二季ＧＤＰ增長７﹒９％，低於市場預期的８﹒１％，但工業消費投資
均出色：６月工業增加值增８﹒３％優預期，６月社會消費品零售總額增１２﹒１％優預期，上
半年固定資產投資增１２﹒６％亦高預期。
　　國家統計局認為，上半年經濟持續穩定恢復，已為下半年運行打好基礎，但也要看到外部不
穩定不確定因素較多，國內經濟恢復不均衡，因此要著力釋放內需潛力，瞻前顧後統籌調節。從
影響下半年經濟走勢的因素來看，支持經濟進一步恢復、向好的因素在逐漸累積增多。
　　中原銀行首席經濟學家王軍指，ＧＤＰ數據顯示增速下行趨勢明顯，預計下半年增速還是會
繼續回落，另外上半年消費兩年平均增速只有４﹒４％，認為今年很難恢復到疫情前水平。
　　隔晚美股無方向，三大指數個別發展。不過中港今日表現都唔錯，香江魚缸反彈逾兩百點，
不過二萬八心理關又再得而復失。恆指高開１３點報２７８０１，曾倒跌４６點，見２７７４１
點全日低，內地公布經濟數據後，大市反覆向上，恆指最多升近４００點，最終收報２７９９６
，升２０８點或０﹒７５％。主板成交１５１０﹒９１億元，增加５﹒２％。

＊Ａ股低開高收，滬綜指彈１％＊

　　人行下調金融機構存款準備金率０﹒５個百分點今日起生效，料釋放長期資金約１萬億元人
民幣，與此同時有４０００億元中人民幣期借貸便利（ＭＬＦ）今日到期，人行決定縮量續作
１０００億元人民幣１年期ＭＬＦ，利率維持在２﹒９５％不變。放水生效首日市場保持高成交
，涉及１１７１８億元人民幣，按日減少３﹒６％，連續第１１日成交破萬億元。外資昨日透過
陸股通錄得大幅淨流出，今日則淨流入Ａ股１２３﹒９８億元人民幣，是自６月２５日以來新高

　　祖國股市今早多個行業板塊出現顯著跌幅，包括物流、汽車、互聯網、資源等板塊，深成指
一度跌超過１％，惟權重股盤中發力護盤，鋼鐵板塊午後更暴漲，在維穩因素下滬綜指全日升
１﹒０２％，報３５６４﹒５９點，深成指則升０﹒７５％，創業板指更漲１﹒４％。
　　
＊阿里騰訊考慮生態互通，反彈１％至２％＊

　　為迎合監管機構需求，外媒引述知情人士報道，內地兩大互聯網巨頭騰訊（００７００）和
阿里巴巴（０９９８８）正在考慮逐步對彼此開放服務。目前阿里巴巴、騰訊正在分別制定放鬆
限制的計劃。
　　騰訊方面，則可能容許用戶更方便地在微信內分享阿里巴巴電商平台商品，或容許指定的阿
里巴巴服務通過微信小程序接觸微信用戶。阿里巴巴據報正尋求推出「淘寶特價版」及二手交易
平台「閒魚」的微信小程序。阿里巴巴最初採取的步驟可能包括在其電商平台淘寶和天貓上引入
騰訊的微信支付功能，或最快在未來數月落實。
　　憧憬打破壟斷指控，騰訊升至２０天線（約５７０﹒７元）附近受阻，收市升１﹒５％，阿
里升逾２％。
　　不過反壟斷監管陰霾未散，其他平台股及科網股個別發展，美團（０３６９０）升
０﹒１４％，京東集團（０９６１８）升０﹒４１％。而小米集團（０１８１０）、百度集團
（０９８８８）跌近１％，快手（０１０２４）跌３﹒４９％。

　　＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形
　　　　　　　式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出
　　　　　　　投資決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

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