《鍾之日記》次季ＧＤＰ雖遜，中港魚缸仍起飛

《鍾之日記》７月１５日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：升。



中國今日公布重磅經濟數據，同日更是人行放水萬億生效，市場早前已有聲音認為，人行之

所以超市場預期而全面降準，是因為下半年經濟面臨較大下行壓力而提前讓政策更寬鬆。而今日

公布的數據顯示，儘管第二季ＧＤＰ增長７﹒９％，低於市場預期的８﹒１％，但工業消費投資

均出色：６月工業增加值增８﹒３％優預期，６月社會消費品零售總額增１２﹒１％優預期，上

半年固定資產投資增１２﹒６％亦高預期。

國家統計局認為，上半年經濟持續穩定恢復，已為下半年運行打好基礎，但也要看到外部不

穩定不確定因素較多，國內經濟恢復不均衡，因此要著力釋放內需潛力，瞻前顧後統籌調節。從

影響下半年經濟走勢的因素來看，支持經濟進一步恢復、向好的因素在逐漸累積增多。

中原銀行首席經濟學家王軍指，ＧＤＰ數據顯示增速下行趨勢明顯，預計下半年增速還是會

繼續回落，另外上半年消費兩年平均增速只有４﹒４％，認為今年很難恢復到疫情前水平。

隔晚美股無方向，三大指數個別發展。不過中港今日表現都唔錯，香江魚缸反彈逾兩百點，

不過二萬八心理關又再得而復失。恆指高開１３點報２７８０１，曾倒跌４６點，見２７７４１

點全日低，內地公布經濟數據後，大市反覆向上，恆指最多升近４００點，最終收報２７９９６

，升２０８點或０﹒７５％。主板成交１５１０﹒９１億元，增加５﹒２％。



＊Ａ股低開高收，滬綜指彈１％＊



人行下調金融機構存款準備金率０﹒５個百分點今日起生效，料釋放長期資金約１萬億元人

民幣，與此同時有４０００億元中人民幣期借貸便利（ＭＬＦ）今日到期，人行決定縮量續作

１０００億元人民幣１年期ＭＬＦ，利率維持在２﹒９５％不變。放水生效首日市場保持高成交

，涉及１１７１８億元人民幣，按日減少３﹒６％，連續第１１日成交破萬億元。外資昨日透過

陸股通錄得大幅淨流出，今日則淨流入Ａ股１２３﹒９８億元人民幣，是自６月２５日以來新高

。

祖國股市今早多個行業板塊出現顯著跌幅，包括物流、汽車、互聯網、資源等板塊，深成指

一度跌超過１％，惟權重股盤中發力護盤，鋼鐵板塊午後更暴漲，在維穩因素下滬綜指全日升

１﹒０２％，報３５６４﹒５９點，深成指則升０﹒７５％，創業板指更漲１﹒４％。



＊阿里騰訊考慮生態互通，反彈１％至２％＊



為迎合監管機構需求，外媒引述知情人士報道，內地兩大互聯網巨頭騰訊（００７００）和

阿里巴巴（０９９８８）正在考慮逐步對彼此開放服務。目前阿里巴巴、騰訊正在分別制定放鬆

限制的計劃。

騰訊方面，則可能容許用戶更方便地在微信內分享阿里巴巴電商平台商品，或容許指定的阿

里巴巴服務通過微信小程序接觸微信用戶。阿里巴巴據報正尋求推出「淘寶特價版」及二手交易

平台「閒魚」的微信小程序。阿里巴巴最初採取的步驟可能包括在其電商平台淘寶和天貓上引入

騰訊的微信支付功能，或最快在未來數月落實。

憧憬打破壟斷指控，騰訊升至２０天線（約５７０﹒７元）附近受阻，收市升１﹒５％，阿

里升逾２％。

不過反壟斷監管陰霾未散，其他平台股及科網股個別發展，美團（０３６９０）升

０﹒１４％，京東集團（０９６１８）升０﹒４１％。而小米集團（０１８１０）、百度集團

（０９８８８）跌近１％，快手（０１０２４）跌３﹒４９％。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形

式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出

投資決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

