《投資心得－潘鐵珊》廣汽開創自主品牌研發，多個項目取得進展

《投資心得》廣汽集團（００２２３８）截至今年三月三十一日止的首季業績，錄得銷售收

入達１５８﹒９億元人民幣，比去年同期升４７﹒６％；而歸屬集團股東的扣除非經常性損益後

的淨利潤則同轉虧為盈，錄得２２﹒３億元人民幣。雖然受到疫情的一定影響，但隨著中國政府

推出一系列涵蓋全產業鏈的刺激生產和消費政策，已穩住了發展態勢。加上整車板塊全力推進補

產增產，產銷量自去年三月起已有回升表現，於全年的汽車產銷均超過２００萬輛，去年全年跟

２０１９年同比持平。



＊新能源產品結構比例持續上升＊



集團開創了自主品牌研發和生產體系的「廣汽模式」，其中電芯自主設計開發、集成電驅動

ＩＤＵ、燃料電池車示範運行項目等均取得階段性進展；而ＡＤｉＧＯ ３﹒０智駕互聯生態系

統、遙控泊車、５Ｇ Ｖ－ＢＯＸ車載智能通訊系統等技術已量產應用。集團新增專利申請９２

７件，累計專利申請已達６９８３件，足以印證自主研發的成功。

集團除了產品線更趨豐富外，新能源和節能產品的結構比例亦持續上升。如祺出行亦新增順

風車業務，推進加盟模式；產能方面，廣汽乘用車宜昌工廠、廣汽豐田擴大產能項目已建成投產

，相信能進一步滿足產能需求，鞏固發展基礎。



＊產能商貿金融服務亦見推進＊



另一方面，在廣汽商貿方面，渠道建設正穩步推進，廣汽有份出資、涵蓋車服多個範疇的大

聖科技加快推進數字化轉型；至於金融服務方面，旗下有廣汽匯理、眾誠保險、廣汽資本、廣汽

財務等多個企業拓展庫存融資業務，相信能優化車險業務，發揮產業的金融協同效應。可考慮於

現價買入，上望９元，跌穿７元止蝕。《香港股票分析師協會副主席 潘鐵珊》

（筆者沒有持有相關股份，客戶持有相關股份）（本欄逢周四刊出）



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

