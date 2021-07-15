【國務會議】國務院：嚴查違規倒賣大宗商品偷逃稅款

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１５日北京專電》國務院總理李克強１４日主持召開國務院

常務會議，部署中央預算執行和其他財政收支審計查出問題整改工作。會議指，審計發現違規倒

賣大宗商品、偷逃稅款等重大違紀違法問題線索，這些問題擾亂了正常市場秩序和公平競爭的市

場環境，侵害了國家法定稅收的基礎。國務院成立專門調查組，要一查到底，嚴肅追責。依法依

規該罰的罰、該處理的處理、該抓的抓，絕不容忍、絕不手軟。對惡意違法違規的要依法從重打

擊。對典型案例要公開曝光。



＊管好用好養老等民生資金，決不允許侵佔挪用＊



會議又要求，對審計查出問題，有關地方和部門要抓緊制定整改台帳，嚴格落實責任，扎實

整改到位。國務院辦公廳要將整改情況納入重點督查內容，加強跟蹤督辦，堅決糾正整改中推進

不力、敷衍塞責、弄虛作假等行為。整改結果於今年１０月底前報國務院，並在向全國人大常委

會報告後向社會公開。

舉一反三，有針對性完善相關制度規定，需要修改法規規章的要抓緊修改，強化制度執行和

審計、督查等監管，做到標本兼治。

堅持政府過緊日子、讓人民過好日子。儘管當前財政形勢向好，但壓縮「三公」經費不能放

鬆，要嚴肅財經紀律，不得違規「開口子」增加行政運行成本。

已確定的減稅降費、穩崗擴就業、金融支持實體經濟特別是中小微企業發展等惠企利民政策

措施要落實到位。管好用好養老、教育、醫療、住房等民生資金，決不允許侵佔挪用。保證公共

資金、公共財產安全，向人民負責。

