【國務會議】李克強：加快發展農村寄遞物流，推進「快遞進村」

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１５日北京專電》國務院總理李克強１４日主持召開國務院

常務會議，確定完善農村寄遞物流體系的措施，更好滿足農民生產生活需要。會議指出，加快發

展農村寄遞物流，進一步便利農產品出村進城、消費品下鄉進村，是推進鄉村振興、增加農民收

入、釋放農村內需潛力的重要舉措。

一要促進農村電商與農村寄遞物流融合發展。依託「互聯網＋」，加強城市市場、物流企業

與農戶農場、農民合作社等銜接，發展專業化農產品寄遞服務和冷鏈倉儲加工設施，助力農產品

銷售，特別是促進脫貧地區鄉村特色產業發展。

二要分類推進「快遞進村」。加快農村寄遞物流基礎設施補短板。在東中部農村地區，更好

發揮市場力量作用，引導企業駐村設點，提升快遞服務水平。在西部農村地區，發揮郵政在末端

寄遞中的基礎性作用，加強與快遞、供銷等合作，擴大「快遞進村」覆蓋範圍。

三要深化寄遞領域「放管服」改革。取消不合理、不必要限制，鼓勵發展農村快遞末端服務

，引導利用村內現有設施，建設村級寄遞物流綜合服務站，有效降低農村末端寄遞成本。加強寄

遞物流服務監管，促進公平競爭，保障群眾合法權益。

