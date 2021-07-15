《思前想後－郭思治》港股暫脫反覆尋底之勢，回穩需重越１０天線

《思前想後》大市自６月２８日高位２９３９４點開始之小跌浪，至７月９日低位

２６８６１點止計，在頭尾９個交易日內，累積之跌幅共達２５３３點，由於跌幅確偏促，故整

個大市已漸陷技術超賣之中，經驗告訴我們，只要沽壓略收歛，而買盤又稍主動，大市已可作較

明顯之反彈。果然，當恆指於上周五（９日）早市跌至２６８６１點後，沽壓確漸消，而趁低吸

納之買盤又逐步湧現，故當日大市已在單日轉向下高收，至本周一（１２日）及周二

（１３日）更進一步推升至２８０５２點。至此，由於恆指已漸升離９日之低位２６８６１點，

故大市該已漸擺脫反覆續尋底之弱態，但要確認此點，當需待恆指成功重越１０天線（約

２８０２９點）並穩守其上，技術上方算真正的回穩。



＊再試高位要看成交及重磅成分股表現＊



再看７月份之市勢，直到執筆一刻止計，形態上仍暫屬先高而後低，恆指是由２日之高位

２８８５９點跌至９日之低位２６８６１點，即本月大市之波幅暫為１９９８點，論幅度該不算

小，由於一個月的高低位是很少同時出現於６個交易日之內，故在本月餘下之交易日，理論上可

能會有更大之波幅點出現。換言之，恆指如不會再下試９日之低位２６８６１點，技術上可能會

候機上試２日之高位２８８５９點。當然，即使恆指能稍試頂，如成交金額未見增加，則在動力

不配合下，大市之升勢亦會漸受規限，就如大市於４月２９日曾一度高見２９４０５點，另於６

月２日亦曾一度高見２９４９０點，至６月２８日亦再一度高見２９３９４點，但最後均由於動

力不配合而終見反覆及回軟。

另外，騰訊（００７００）、友邦（０１２９９）、匯控（００００５）、美團點評

（０３６９０）及阿里巴巴（０９９８８）等之表現亦相當關鍵，因上述五隻重磅成分股在恆指

內之成分比重共達３８﹒９３％，當具拉動大市的條件，故大市能否作進一步反彈，還需視乎上

述五隻重磅恆指成分股之表現而定。



＊內地企業紛來港上市，保薦人公司受惠＊



中美關係緊張，故一眾在美國上市之中概股均紛紛回港作第二上市，如百度（０９８８８）

、嗶哩嗶哩（０９６２６）及阿里巴巴等，從事態上看，一眾在美國上市的中概股該會逐漸回流

香港作第二上市，目前在美國上市的中概股均涉及大量民生數據，為免相關資料外流，相信內地

企業暫不會再赴美上市。

目前疫情已漸趨緩和，估計未來大型、中型以至小型的內地企業來港上市的數目將大幅上升

，面對如此商機，最受惠該屬一眾為企業提供上市服務的保薦人公司，從２０２０年計，創陞控

股（０２６８０）最出色，擔任保薦人的數量達８間上市公司，在大環境配合下，集團未來盈利

該可看高一線，至於股價，技術上該可同樣看好。

《香港股票分析師協會副主席 郭思治》（本欄逢周四刊出）



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

