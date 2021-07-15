【新冠肺炎】全國昨新增確診２８宗，雲南增５宗本土病例

《經濟通通訊社１５日專訊》國家衛健委公布，７月１４日，全國確診者新增確診２８宗新

型冠狀病毒肺炎病例，其中５宗為在雲南的本土病例，其餘２３宗為輸入個案。昨日無新增死亡

及疑似病例；新增治癒出院２３宗。此外，新增無症狀感染８宗，均為輸入個案，其中１宗轉為

確診。

據雲南當局通報，新增的５宗本地確診，其中２人在瑞麗市重點人群核酸檢測中發現，另外

３人分別在重點人群和發熱門診核酸檢測中發現。另有７例境外輸入確診病例。截至７月１４日

２４時，雲南省現有１７１宗確診病例，本土佔６６宗；無症狀感染者２１人，其中１宗為本地

個案。

截至７月１４日２４時，全國累計確診病例最新數字為９２１４７宗。累計死亡人數維持

４６３６人；現有確診病例５０６宗，２宗疑似病例；累計治癒出院病例８７００５宗。目前尚

在醫學觀察４５１名無症狀感染者，其中６人屬本地個案。

境外輸入累計確診病例６８８８宗，累計治癒出院病例６４５０宗。現有確診病例４３８宗

，現有２宗疑似病例。

累計收到港澳台地區通報確診病例２７３３８宗。其中，香港１１９５５宗（１１６６９人

出院，２１２人死）；澳門５５宗（５３人出院）；台灣１５３２８宗（１１９６４人出院，

７５３死）。（ｃａ）

