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15/07/2021 08:44

【新冠肺炎】全國昨新增確診２８宗，雲南增５宗本土病例

　　《經濟通通訊社１５日專訊》國家衛健委公布，７月１４日，全國確診者新增確診２８宗新
型冠狀病毒肺炎病例，其中５宗為在雲南的本土病例，其餘２３宗為輸入個案。昨日無新增死亡
及疑似病例；新增治癒出院２３宗。此外，新增無症狀感染８宗，均為輸入個案，其中１宗轉為
確診。
　　據雲南當局通報，新增的５宗本地確診，其中２人在瑞麗市重點人群核酸檢測中發現，另外
３人分別在重點人群和發熱門診核酸檢測中發現。另有７例境外輸入確診病例。截至７月１４日
２４時，雲南省現有１７１宗確診病例，本土佔６６宗；無症狀感染者２１人，其中１宗為本地
個案。
　　截至７月１４日２４時，全國累計確診病例最新數字為９２１４７宗。累計死亡人數維持　
４６３６人；現有確診病例５０６宗，２宗疑似病例；累計治癒出院病例８７００５宗。目前尚
在醫學觀察４５１名無症狀感染者，其中６人屬本地個案。
　　境外輸入累計確診病例６８８８宗，累計治癒出院病例６４５０宗。現有確診病例４３８宗
　，現有２宗疑似病例。
　　累計收到港澳台地區通報確診病例２７３３８宗。其中，香港１１９５５宗（１１６６９人
出院，２１２人死）；澳門５５宗（５３人出院）；台灣１５３２８宗（１１９６４人出院，　
７５３死）。（ｃａ）

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