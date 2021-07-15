《輪證高清－孫明哲》部署認購證要留意波幅風險，宜選中期貼價證

《輪證高清》科網股帶動大市從上周五的低位反彈，大型科網股如騰訊（００７００）、美

團（０３６９０）、阿里（０９９８８）等都反彈近１０％，早前買入相關好倉的投資者都紛紛

利用這個機會沽貨獲利，導致出現資金流走的情況，投資者現階段如果希望部署相關認購證要注

意些甚麼呢？就是要特別留意波幅走勢及產品的街貨。

科網股早前走勢疲弱，例如騰訊上周跌至今年的低位，令其產品的波幅急升，本周股價反彈

，波幅有下調的跡象，此時價外證首當其衝受到影響，由於波幅回落抵消輪價升幅，有機會出現

不跟行的情況，因此投資者宜選擇受引伸波幅影響較輕微的產品，宜選較貼價、中長年期證，這

類產品引伸波幅敏感度較低，加上貼價證的對沖值較高，更能反映正股價變化，會是較合適的選

擇。

另外，街貨量亦是現時要特別留意的數據，早前科網股股價回落時吸引大量資金流入其好倉

，部分產品街貨偏高，周初股價反彈時見資金流走，即是部分蟹貨選擇鬆綁或獲利離場，於是高

街貨證會出現額外的沽壓，影響輪價表現，因此投資者宜選擇低街貨證以減低市場供求對輪價的

影響。

總括來說，投資者現階段部署科網股認購證時要注意波幅風險及街貨數據，可利用中期貼價

、低街貨證控制相關風險，部署後亦要留意市況變化，適時調整策略，嚴守止蝕，可留意以下中

期貼價產品介紹：



產品編號 行使價（元） 到期日 實際槓桿

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騰訊購１１１１２ ６２２﹒００ １０月２６日 １０﹒２倍

美團購２２７３５ ３１９﹒０８ ９月２８日 ７﹒５倍

阿里購１５２７６ ２１９﹒０８ １１月２５日 ７﹒３倍

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《高盛董事總經理 孫明哲》

《ｗｗｗ﹒ｇｓｗａｒｒａｎｔｓ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ》



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