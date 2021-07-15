《股林淘金－林家亨》全面降準提攜港股，恒指重回上升軌道

《股林淘金》美國第二季財報來臨，投資者可以留意接下來因為美國經濟已經步入復甦之路

，本土不少經濟活動已經重啟，例如ＮＢＡ等運動賽事已經開始接納現場觀眾，內陸各大機場已

經開通，不同洲份的抗疫限制已經取消或放寬。因此預計今季的業績將會延續第一季的表現做好

。而且，從近日債息回升，債價下跌，可以反映市場對風險工具的需求正在逐步加強了。美股投

資者可以繼續持有非必需消費品股票及疫情期間受挫的股票。



自人行在上周公布了全面降準後，南向北水逐步增加，保持買入力度強勁。港股交投亦同時

上揚，一眾藍籌股均表現不俗。恆指短期的心理阻力位置２８０００點已升破，估計未來會挑戰

保力加通道中軸線大約２８３５０點附近，技術分析來說７月初的跌浪己完成，未來將會慢慢復

生上漲，短期第一個阻力位會是２８３５０左右。



２０２１年上半年的中國電車銷量增幅良好，預計下半年表現將會延續下去。市場資金在先

前的下跌時，亦紛紛流入電車股及光伏板塊，可見未來前景值得看好，建議投資者可以繼續持有

，靜待金九銀十的高潮出現。

《香港股票分析師協會永遠榮譽會長、國農證券董事總經理 林家亨》



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