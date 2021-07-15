【人行操作】國泰君安：ＭＬＦ利率不降，ＬＰＲ利率調降概率不大

《經濟通通訊社１５日專訊》人行今日開展１０００億元（人民幣．下同）中期借貸便利（

ＭＬＦ）操作和１００億元逆回購操作，利率均維持不變。國泰君安認為，沒有ＭＬＦ降息，Ｌ

ＰＲ利率調降的概率不大。從邏輯上來說，如果沒有預期ＭＬＦ降息，就降了ＬＰＲ利率，那相

當於銀行自己革自己的命 存貸款息差空間越來越小，傳統業務的利潤也越壓越薄。這也解釋

了為什麼過去連續１４個月，ＬＰＲ的點差都沒能進一步壓縮。（ｗｌ）

