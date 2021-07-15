【大國博弈】美軍機短暫降落台灣，大陸國防部：擅闖領空後果嚴重

《經濟通通訊社１５日專訊》一架機號１３０１３的美軍Ｃ－１４６Ａ「獵狼犬」專機，今

晨飛抵台灣松山機場，３０餘分鐘後升空離去。台灣的空軍司令部隨即表示，該機來台事宜非由

空軍辦理，降落後才知有美專機抵台，包括在地的空軍松山指揮部與空軍司令部，俱未與該班機

有所接觸。

大陸方面嚴重關切美軍這一最新舉動。國防部新聞發言人吳謙表示，台灣是中國領土神聖不

可分割的一部分。任何外軍飛機降落我領土都必須經中華人民共和國政府許可，任何外國艦機擅

闖我領空的行為，都將引發嚴重後果。

中方正告美方切勿玩火、立即停止冒險挑釁行徑，不要向「台獨」分裂勢力釋放錯誤信號，

避免加劇在台海製造危險緊張局勢。我們警告民進黨當局不要誤判形勢、引狼入室，鋌而走險，

勾連外部勢力謀「獨」挑釁，只會把台灣帶向危險境地。

這架ＤＯ－３２８軍用版本的Ｃ－１４６Ａ行政專機，今早９點３０分降落松山機場，根據

臉書「台灣西南空域」粉絲專頁指出，此架機自美軍日本沖繩基地起飛，在進入台灣領空後降低

高度為４０００呎，隨後轉至桃園上空後進入松山機場降落航道，使用松山機場１０跑道，降落

松山機場。疑遞交物件後，１０點０７分升空離開。而由於松基民航後勤預先通報，場外有不少

航迷等候拍攝。（ｗｌ）

