  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

15/07/2021 15:04

【大國博弈】美軍機短暫降落台灣，大陸國防部：擅闖領空後果嚴重

　　《經濟通通訊社１５日專訊》一架機號１３０１３的美軍Ｃ－１４６Ａ「獵狼犬」專機，今
晨飛抵台灣松山機場，３０餘分鐘後升空離去。台灣的空軍司令部隨即表示，該機來台事宜非由
空軍辦理，降落後才知有美專機抵台，包括在地的空軍松山指揮部與空軍司令部，俱未與該班機
有所接觸。
　　大陸方面嚴重關切美軍這一最新舉動。國防部新聞發言人吳謙表示，台灣是中國領土神聖不
可分割的一部分。任何外軍飛機降落我領土都必須經中華人民共和國政府許可，任何外國艦機擅
闖我領空的行為，都將引發嚴重後果。
　　中方正告美方切勿玩火、立即停止冒險挑釁行徑，不要向「台獨」分裂勢力釋放錯誤信號，
避免加劇在台海製造危險緊張局勢。我們警告民進黨當局不要誤判形勢、引狼入室，鋌而走險，
勾連外部勢力謀「獨」挑釁，只會把台灣帶向危險境地。
　　這架ＤＯ－３２８軍用版本的Ｃ－１４６Ａ行政專機，今早９點３０分降落松山機場，根據
臉書「台灣西南空域」粉絲專頁指出，此架機自美軍日本沖繩基地起飛，在進入台灣領空後降低
高度為４０００呎，隨後轉至桃園上空後進入松山機場降落航道，使用松山機場１０跑道，降落
松山機場。疑遞交物件後，１０點０７分升空離開。而由於松基民航後勤預先通報，場外有不少
航迷等候拍攝。（ｗｌ）

全新消閒節目《周一加油站》，幫你踢走悶氣，重新注入元氣！ ► 即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
專訪15/07/2021
【專訪】陶冬：整治互聯網行業長遠是好事　現為港股抄底機會（有片）
財經熱話15/07/2021
【釋出善意】阿里巴巴、騰訊合作利好前景　專家首選阿里何解？
香港要聞15/07/2021
【答問大會】林鄭：土地房屋問題重中之重　親自督導旅遊業發展
FOCUS15/07/2021
【FOCUS】6月數據明喜實憂　定調下半年還看政治局
中國故事15/07/2021
【聚焦數據】中國次季GDP增7.9%低預期　6月工業消費投資優預期
開市Good Morning15/07/2021
林家亨：比亞迪遭減持是吸納機會　保歷加通道底部、中軸間短線操作
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet健康】賞BLACKMORES®天然維他命E潤膚霜

【立即報名】2021香港資訊及通訊科技獎：智慧生活獎

【訂閱有賞】訂閱etnet YouTube Channel 即賞Pacific Coffee咖啡禮券

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金