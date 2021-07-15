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15/07/2021 13:20

【ＦＯＣＵＳ】６月數據明喜實憂，定調下半年還看政治局

　　【ＦＯＣＵＳ】中國疫後強勁復甦，似進入整固期。倍受矚目的二季度ＧＤＰ周四（１５日
）揭盅，按年增７﹒９％低於預期的８﹒１％，其中，多項經濟指標增速連續第四個月放緩。而
早前連續兩個月令市場失望的消費終於靈光閃現，不過看真些，銷售額按月大增的家電、手機類
或是受「６．１８」促銷的一次性提振，７月會否打回原形值得留意。
　
＊房地產投資增速連４個月放緩＊
　
　　國家統計局公布上半年經濟成績表，其中二季度ＧＤＰ增速７﹒９％，較一季度的
１８﹒３％腰斬一半有多；整個上半年計，兩年復合平均增速５﹒３％，仍低於疫情前的潛在增
速。
　　可圈可點的是，被視作疫後強勁復甦兩大引擎之一的房地產開發投資（另一為出口），增速
已連續４個月放緩，首６月錄１５％；同期商品房銷售額、開發商到位資金增速亦連續４個月放
緩；開發商購買土地面積負增長幅度進一步擴大至１１﹒８％。
　　回看２０１３年底至２０１５年底的房地產熊市，房地產開發投資增速提前大半年進入下行
軌道；加上７０大中城市６月新樓價格環比漲幅錄三個月新低，房地產去年總銷售破１７萬億的
神話能否持續，下半年或成分水嶺。
　
＊消費靈光閃現或受惠電商促銷＊
　
　　另一可圈可點的則是４、５月連續令市場失望的消費，終於靈光閃現，６月按年增
１２﹒１％，高於預期的１１％。但若細看分項數據，６月升幅較大的首推家電音像類、通訊器
材類，銷售額分別較５月增加３５７億、２４９億元，此或跟電商「６．１８」促銷吸引消費者
購買白色家電、智慧手機有關。消費是真復甦，還是假反彈，還需密切留意７月數據。
　　值得一提的是，儘管６月固定資產投資、工業增加值、消費品零售表現全部優於預期，但增
速絕對值實則跟房地產開發投資殊途同歸，均連續４個月放緩。
　　此正正解釋了央媽上周五（９日）宣布超預期全面降準背後的邏輯。鑑於下半年逆風重重，
包括出口因高基數效應放緩、樓市加槓桿近強弩之末、消費升級受制衣食住行基本開支高企、降
碳減排措施限制製造業增長等，疊加上半年中國公司債違約創歷史新高，去年底率先祭出貨幣政
策正常化的央媽進入微調，下半年會否有更多呵護之舉，本月稍後中央政治局會議將有啟示。

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