【中印衝突】王毅晤印度外長：中印關係仍在低谷徘徊

《經濟通通訊社１５日專訊》國務委員兼外長王毅在塔吉克首都杜尚別，與印度外長蘇傑生

會面。

王毅表示，中印邊境地區形勢總體趨緩，同時中印關係仍在低谷徘徊，不符合任何一方利益

，雙方應該將邊界問題放在雙邊關係適當位置，透過擴大雙邊合作，為談判解決分歧創造有利條

件，要鞏固已取得的脫離接觸成果，嚴格依照雙方協議和共識，不在敏感爭議區採取單方面行動

，避免因誤解誤判導致局勢反復。

王毅指，去年中印邊境事態是非曲直清楚，責任不在中方，中方願意同印方通過談判磋商，

就需應急處置的問題，尋求雙方都接受的解決方案。

蘇傑生表示，雖然兩國去年達成協議，但中印仍未能解決喜馬拉雅山脈西部爭議邊界問題，

會對兩國關係造成負面影響。印中在很多領域都應該加強合作，願意與中方共同努力，推動雙邊

關係走出低谷，印中應透過對話磋商，找到符合雙方利益的邊界問題解決方案，同時應確保不採

取單邊行動，避免局勢複雜化。蘇傑生在社交網站上強調，單方面改變現狀的行為屬不可接受，

全面恢復和維護邊境地區的和平與安寧，對兩國關係發展至關重要，又指中印雙方同意提前召開

高級軍事指揮官會議。

去年４月開始，中印爆發逾４０年來最嚴重邊界衝突，雙方士兵在中印邊境實際控制線對峙

，包括班公湖地區，去年六月的衝突更造成中印軍人喪生，雙方軍事指揮官經多次談判後，同意

撤離班公湖地區。（ｃａ）

