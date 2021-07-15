【數據解讀】中原銀行：ＧＤＰ下半年續回落，消費難回疫前水平

《經濟通通訊社１５日專訊》國家統計局公布，中國二季度ＧＤＰ同比增長７﹒９％低於預

期，兩年平均增長５﹒５％。中原銀行首席經濟學家王軍指，ＧＤＰ還是略弱於預期的。二季度

環比增速明顯快於一季度，統計局用的是「穩中加固、穩中向好」，但增速下行趨勢還是很明顯

的，下半年增速還是會繼續回落。上半年消費兩年平均增速只有４﹒４％，全年最樂觀也就是５

％，今年很難恢復到疫情前水平，未來可能也很難。

宏觀政策還是要保持前瞻性，更積極、更擴張一些，更加突出穩增長、調結構，在美國收水

前要保持一個比較寬鬆的政策。

王軍強調，貨幣政策已經有所行動，主要目的是在價格上繼續引導實際利率下行，按照人行

的邏輯，預計四季度還有必要再降準一到兩次，全面降準效果會更好。財政政策也要更積極一些

，目前基建投資也是拖累經濟的一個方面，基建方面起碼要完成年初預算的任務，該發的專項債

都發了。



＊摩根資產管理：內需的下行風險及結構性風險仍令人擔憂＊



摩根資產管理全球市場策略師朱超平認為，主要指標顯示６月國內需求趨於正常且仍具韌性

，尤其是消費層面。盡管乘用車銷售放緩構成拖累，但６月社會零售同比增速仍高於市場預期，

投資方面民間投資亦較為強勁。６月出口亦遠超預期。

總體看中國經濟仍在復蘇軌道，６％的年增長率目標能夠實現。但是，內需的下行風險及結

構性風險令人擔憂。由於政府控制槓桿率和樓市降溫政策，長期信貸增長仍然疲軟；市場監管的

不確定性也可能打壓短期消費者和投資者情緒。不過有韌性的外需可能抵消一些內部的壓力並支

持總體增長，盡管強勁的出口增長看起來難以持續。（ｃａ）







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