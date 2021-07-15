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15/07/2021 14:19

【數據解讀】華寶信託：出口有所擔憂，經濟快速復甦可能性減少

　　《經濟通通訊社１５日專訊》中國第二季經濟增長減速，略遜於市場預期，不過６月份規模
以上工業增加值按年增長８﹒３％，高於預期的７﹒９％。華寶信託宏觀分析師聶文指，６月工
業增加值和出口好於預期，但整個經濟目前復甦的勢頭明顯減弱。一季度大宗商品的快速上漲，
未能傳導到中下游，ＣＰＩ和ＰＰＩ不匹配，對出口和工業生產還有一定負面影響。隨著東南亞
疫情得到控制，６月超預期的出口恐怕不能延續。
　　從國內結構看，新舊經濟非均衡復甦，新能源汽車增長快，但消費整體還沒恢復到疫情前水
平。後續來看，出口有所擔憂，汽車會受到芯片的限制，房地產政策以控制為主，經濟快速復甦
的可能性減少。
　　關注出口產品價格能否上升，如果有所上升，鑒於全球處於疫情復甦階段，出口前景會好一
些。國內關注服務類等的消費能否恢復到疫情前水平。另外當前財政開支還是偏慢，關注是否有
增加開支的可能。

＊經濟放緩或在年底到明年首季達本輪周期性的底部＊

　　德國商業銀行亞洲高級經濟學家周浩指數字基本符合預期，消費６月比預期好一些，但距離
全面恢復還是有距離。盡管上半年兩年平均增速只有５﹒３％，但已經很不錯了。
　　統計局下調了此前四個季度ＧＤＰ的環比增速，下半年經濟壓力還是比較大，貨幣或財政政
策很松的可能性都不是特別大，經濟自然的下滑看來是不可避免的，可能在年底到明年一季度之
間出現本輪周期性放緩的底部。（ｃａ）

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