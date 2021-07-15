  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

15/07/2021 08:55

《法證攻防－林恩》監管消息籠罩科技股

　　《法證攻防》人民銀行７月９日宣布全面降準，下調銀行存款準備金０﹒５個百分點，將於
７月１５日起生效。美國勞工部報告指出，６月消費者物價指數（ＣＰＩ）年增５﹒４％。憂慮
通脹壓力，美國１０年期國債孳息率曾躍升重上１﹒４厘，截至寫稿時，升幅已有所收窄。
　　騰訊近期的監管消息有喜有悲，中國市監局宣布禁止騰訊（００７００）申報的兩間遊戲直
播平台的合併。市監局周二（１３日）公布，無條件批准騰訊收購搜狗股權。另外，市場擔心騰
訊旗下騰訊音樂的獨家音樂版權去留。
　　月初，國家網絡安全審查辦公室對「滴滴出行」啓動網絡安全審查，並停止「滴滴出行」的
新用戶註冊。國家互聯網信息辦公室７月４日通報，「滴滴出行」Ａｐｐ存在嚴重違法違規收集
使用個人信息問題，通知應用商店下架「滴滴出行」Ａｐｐ，７月９日，再下架「滴滴企業版」
等２５款Ａｐｐ。７月１０日，國家互聯網信息辦公室發布《網絡安全審查辦法（修訂草案徵求
意見稿）》，當中第六條指出，掌握超過１００萬用戶個人信息的運營者赴國外上市，必須向網
絡安全審查辦公室申報網絡安全審查。港交所（００３８８）股價由３月頭起受制於５００元關
口，上周突破最多升約１２％至５１０元。本周港交所暫錄３連升，收市企穩５００元之上。
《法國巴黎銀行上市衍生產品部　林恩》

全新消閒節目《周一加油站》，幫你踢走悶氣，重新注入元氣！ ► 即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
中國故事14/07/2021
《神州經脈》重磅數據將揭盅　股匯齊走弱　外資大撤退
財經熱話14/07/2021
《講股論勢－鄭廣復》五不窮　六不絕　七月翻身定反身？
財經熱話14/07/2021
周大福股價大幅回吐　大行憂銷售增長放慢
財經熱話14/07/2021
【盈喜股點睇？】藥明生物20天線可入　下半年宜追盈喜股!
財經熱話14/07/2021
醫脈通招股反應理想 刺激醫療平台股造好
FOCUS14/07/2021
【FOCUS】核心通脹近30年高　美租金或成下個「黑馬」
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet健康】賞BLACKMORES®天然維他命E潤膚霜

【立即報名】2021香港資訊及通訊科技獎：智慧生活獎

【訂閱有賞】訂閱etnet YouTube Channel 即賞Pacific Coffee咖啡禮券

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金