《法證攻防－林恩》監管消息籠罩科技股

《法證攻防》人民銀行７月９日宣布全面降準，下調銀行存款準備金０﹒５個百分點，將於

７月１５日起生效。美國勞工部報告指出，６月消費者物價指數（ＣＰＩ）年增５﹒４％。憂慮

通脹壓力，美國１０年期國債孳息率曾躍升重上１﹒４厘，截至寫稿時，升幅已有所收窄。

騰訊近期的監管消息有喜有悲，中國市監局宣布禁止騰訊（００７００）申報的兩間遊戲直

播平台的合併。市監局周二（１３日）公布，無條件批准騰訊收購搜狗股權。另外，市場擔心騰

訊旗下騰訊音樂的獨家音樂版權去留。

月初，國家網絡安全審查辦公室對「滴滴出行」啓動網絡安全審查，並停止「滴滴出行」的

新用戶註冊。國家互聯網信息辦公室７月４日通報，「滴滴出行」Ａｐｐ存在嚴重違法違規收集

使用個人信息問題，通知應用商店下架「滴滴出行」Ａｐｐ，７月９日，再下架「滴滴企業版」

等２５款Ａｐｐ。７月１０日，國家互聯網信息辦公室發布《網絡安全審查辦法（修訂草案徵求

意見稿）》，當中第六條指出，掌握超過１００萬用戶個人信息的運營者赴國外上市，必須向網

絡安全審查辦公室申報網絡安全審查。港交所（００３８８）股價由３月頭起受制於５００元關

口，上周突破最多升約１２％至５１０元。本周港交所暫錄３連升，收市企穩５００元之上。

《法國巴黎銀行上市衍生產品部 林恩》

