《陸言堂－陳永陸》ＡＴＭ再現壓力，留意資源股作短炒

《陸言堂》雖然今日港股先跌後回升，但似乎２８０００點以上沽壓仍重，而且恆指科技龍

頭ＡＴＭ、即阿里巴巴（０９９８８）、騰訊（００７００）、美團（０３６９０）股價今日開

始再度出現壓力，似乎短期的調整應該未完，加上中期業績將近，ＡＴＭ是否尋求就近日中央的

政策而對未來的業務發展作出調整，從而影響未來的盈利增長，以及會否影響投資者對ＡＴＭ估

值的看法，將會影響這些股份未來的走勢，而這亦會影響港股的走勢。



不過，不理恆指的表現，其實近日有不少股份走勢都有轉強的情況，其中汽車股走勢持續向

好就是一例，又或者海底撈（０６８６２）雖然是比較冷門的藍籌股，加上之前較為弱勢，但其

實此股有一個特點，就是下半年股價走勢會遠較上半年為好，這也不難理解，因為夏天吃火鍋的

人數一定比較少，所以數據亦不會太理想，所以上半年投資者先行沽出海底撈亦屬正常。不過，

由於下半年的數據會較為理想，所以海底撈的股價一般會在６月份見底回升，同時在下半年會有

較好的表現，所以現價似乎是一個最佳的時候，留意海底撈。



與此同時，不少投資者都會將ＡＴＭ表現不佳的想法，完全套在所有科網股上，可是中央現

在的政策是扶植一眾中小微企，同時希望龍頭類股份不要壟斷市場，所以不是全部科網股近日表

現都欠佳，反而一些百億市值或百億以下市值的科網股近日有不錯的表現，好像創夢

（０１１１９）、中手游（００３０２）在本周都創出５２周新高，因為市場會認為這些股份未

來的發展空間，可能會因為政策改變而加大，故此中小型的科網股，其實可以留意，這亦是為何

阜博（０３７３８）、心動（０２４００）等今日表現不錯的原因。



最後，就是資源股近日表現不錯，雖然內地動用儲備去穩定資源價格，但似乎中期需求仍然

存在，加上中期業績公布期將近，相信不少股份的業績應該有不錯的表現，其中中鋁

（０２６００）剛發的盈喜，半年純利增長將達８３倍，這將會為股價帶來支持，所以短期資源

股其實可以留意作短炒。《獨立股評人 陳永陸》



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