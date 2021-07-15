《ＥＴＦ動向－凌子敬》期油低水長倉轉倉或受惠，留意ＥＴＦ策略

《ＥＴＦ動向》隨著全球疫苗接種率上升，經濟有望即將重啟，原油價格（紐約期油）由年

初約４８美元一桶上升至約７５美元一桶水平（截至７月１４日），累積升幅為５４％。油價主

要受供求影響，在需求方面，市場憧憬全球經濟復甦，令油價需求上升，國際能源署（ＩＥＡ）

於最新每月報告中預計，全球於２０２２年對石油需求為每日９９５０萬桶，比起２０２１年預

計每日９６４０萬桶多出約３﹒１％。從供應方面，２０２２年非ＯＰＥＣ＋及ＯＰＥＣ＋供應

量為分別為每日６５７０萬桶以及２８３０萬桶，故此預計２０２２年原油供應將持續緊張。



最近沙地亞拉伯以及阿聯酋之間不能達成協議，一方面沙地亞拉伯希望可以維持一個較高的

價格出售石油，從而提出希望控制生產配額至２０２２年年尾，而並非明年４月結束，另一方面

阿聯酋因近年有接受其他海外投資者包括英國、印度以及內地的投資，阿聯酋希望可以每日增加

４００萬桶石油以滿足其投資者需求，短期的僵局會令ＯＰＥＣ＋下個月趨向保持產量不變，令

供應不足的情況持續。



原油價格的供應緊張除了於消息面上可以看到外，原油期貨的價格亦提供了一些啟示。紐約

期油合約的交易一般都會於交收月前一個月的２５日之前的第３個營業日作出交收，故此，如果

大家瀏覽芝加哥期貨交易所的網頁都可以看到不同合約不同月份的價格。一般情況下，愈遠到期

的期貨合約會較愈近到期的期貨合約價格為高，主要是因為愈遠期的石油所需的存倉成本愈高，

此稱之為「正價差」（Ｃｏｎｔａｎｇｏ）（或市場俗稱高水）。一般而言，「高水」的情況下

，轉倉時會用同一筆資金以較低價格沽出然後以較高價格買入，因為期貨合約數目會相對減少，

長期持有長倉期貨的投資者可能面臨「負數轉倉收益」。



然而，最近期油市場由今年４月中開始出現了一個相反的情況，即是愈近到期的期油合約價

格反而高於愈遠期的合約，此稱之為「逆價差（Ｂａｃｋｗａｒｄａｔｉｏｎ）」（或市場俗稱

低水），主要是投資者或用家因為原油供求緊張的情況下願意付出一個較高的價格。而於「低水

」的情況下，轉倉時會用同一筆資金以較高價格沽出然後以較低價格買入，因為期貨合約數目會

相對增加，長期持有長倉期貨的投資者會可能會受惠於「正數轉倉收益」。



於油價面臨上升壓力之際，投資者可能會投資原油相關投資工具補捉走勢。值得留意的是，

石油相關的股票對於油價走勢的相關度未必有一個直接的關係，油股的價格可能會取決於油公司

的管理層質素、股票市場氣氛、公司盈利等因素。要簡單直接補捉油價走勢，市場有相關原油Ｅ

ＴＦ可以作出投資，原油ＥＴＦ一般都會持有相關原油期貨合約，與油價相關度會一般較油股為

高，投資者可以多留意相關ＥＴＦ的投資策略，以選擇適合自己的投資工具。

《三星資產運用（香港）ＥＴＦ投資策略副總裁 凌子敬》



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