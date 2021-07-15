《陶冬天下－陶冬》Ｚ世代引領消費新潮流

《陶冬天下》在人類歷史長河中，年輕人往往被父輩指責「一代不如一代」，但是笑到最後

的永遠是年輕人。年輕人願意嘗試新事物，年輕人富有激情勇於變革，不過最重要的優勢是年輕

，活到最後，自然笑到最後。



世代更替，乃是不可抗拒的自然規律。中國消費市場便正在演繹此進程，九五後、零零後的

消費勢力開始抬頭，他們的審美、消費習慣開始重塑中國的消費產品、消費習慣。醫美、寵物、

盲盒、抖音等，新現象逐一展現在消費舞台。



筆者將１９９５－２０１０年出生的年輕一族，稱為Ｚ世代。這批人中絕大多數是獨生子女

，受到家庭的寵愛，自尊心強、孤獨感深，自信、任性、崇尚個性，與互聯網同步成長，環保意

識強，具有強烈愛國心。



Ｚ世代中國年輕人一出生便享受到中國經濟高速增長所帶來的紅利，物質匱乏對於他們來講

是天方夜譚。他們所受的教育較高，多數人暫時沒有購置房產的壓力，也暫時沒有生兒育女所產

生出的財政、體力和精神壓力。這批人比起老一輩更注重消費體驗。



這批人的消費意願超高，不少人入不敷出，稱他們為「拿著中國護照的美國消費者」並不為

過。比起美國消費者，他們的個性更鮮明，更熱衷屬於自己的獨特體驗。Ｚ世代積極尋找不同於

父輩的消費模式、品牌和表達方式。除了要好吃、好玩，還要時尚、便捷，更要推陳出新、與眾

不同。用新式果茶替代傳統奶茶，可能是Ｚ世代推動整個社會消費習慣變遷的一例演示。



與他們的父輩不同，Ｚ世代對國際知名品牌的興趣明顯下降，反而熱衷於國內品牌，尤其是

在新媒體曝光較高的品牌。Ｚ世代的顏值主義浪潮和直播帶貨銷售，帶動起一批國產美顏品牌的

迅速崛起。這種悅己衝動，更將中國本土的醫美產業推向新的高度。



在所有年齡段中，Ｚ世代的愛國熱情尤其高漲，新疆棉事件後他們率先帶起了國貨運動，國

貨替代進口產品在幾乎所有行業發生著。經過近二十年的學習、沉澱，中國本土產品從理念到設

計從生產到營銷都出現了質的飛躍，並能夠更及時有效地迎合不斷改變的年輕人的審美特點和價

格要求。



科技與訊息革命，衍變出娛樂、社交與消費深度融合、綁定。刷抖音、打遊戲、朋友聊天過

程中，商家精準引領消費理念乃至消費產品，這種商業場景正在迅速改變中國的零售、廣告模式

，引領潮流的消費者正是Ｚ世代。



Ｚ世代消費者，在中國消費市場漸露頭角。他們的成長環境、思維模式、社交喜好、消費習

慣，與父輩有著巨大的差異，科技和通訊的進步恰好為他們提供了一個全新的平台。Ｚ世代消費

者的購買能力目前尚不強勁，但是假以時日一定是未來中國消費市場的主力。



未來十年，中國預計出現六萬億美元新增消費額的大市場，也會浮現出新消費者、新消費產

品和新消費模式崛起的大時代。《陶冬》



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