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15/07/2021 10:26

【國安立法】港大要求學生會下周三前遷出學生會大樓

　　《經濟通通訊社１５日專訊》香港大學學生會刊物學苑報道，港大行政及財務副校長兼校舍
事務委員會主席羅哲基向學生會屬會發信，要求港大學生會在下周三（２１日）前，遷離學生會
綜合大樓，並要求希望繼續使用大樓設施的屬會，向校舍事務委員會登記，並與校方就使用條款
達成協議。
　　香港大學學生會評議會日前通過議案悼念刺警案死者梁健輝，及後撤回議案，學生會幹事會
全體請辭。港大之後宣布不再承認學生會的校內角色。（ｈｙ）（ｚｚ）

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