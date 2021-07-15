【國安立法】港大要求學生會下周三前遷出學生會大樓

《經濟通通訊社１５日專訊》香港大學學生會刊物學苑報道，港大行政及財務副校長兼校舍

事務委員會主席羅哲基向學生會屬會發信，要求港大學生會在下周三（２１日）前，遷離學生會

綜合大樓，並要求希望繼續使用大樓設施的屬會，向校舍事務委員會登記，並與校方就使用條款

達成協議。

香港大學學生會評議會日前通過議案悼念刺警案死者梁健輝，及後撤回議案，學生會幹事會

全體請辭。港大之後宣布不再承認學生會的校內角色。（ｈｙ）（ｚｚ）

