【企業盈喜】合一投資料中期虧轉盈，投資收益淨額１４５０萬元

《經濟通通訊社１５日專訊》合一投資（００９１３）發盈喜，預期截至今年６月底止六個

月將轉虧為盈。集團於中期期間錄得上市股本投資之收益淨額約１４５０萬元，截至去年同期之

虧損約１９９０萬元。於中期期間，預期集團之非上市股本投資不會出現重大公允值變動。

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